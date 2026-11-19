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Salıpazarı'nda Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği ile Türk Kızılay Salıpazarı Şubesi iş birliğinde afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Türk Kızılay Samsun Şubesi'nde görevli afet eğitmenleri Burak Arslan ve Kemal Yıldız, afetlere hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin sunum yaptı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise afetlere karşı hazırlıklı olmanın, bilinçli hareket etmenin ve doğru müdahalenin önemini vurguladı.

Etkinliğe, Karaca'nın yanı sıra İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Türk Kızılay Salıpazarı Şube Başkanı Emre Yaman, YEG Derneği Başkanı Yılmaz Torun, YEG Müdürü Hatice Kurnaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA