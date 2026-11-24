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Batman'ın Kozluk ilçesinde Türk Kızılay Kozluk İlçe Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Kozluk İlçe Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen gıda kolilerinin, Kızılay İlçe Şube Başkanı Mahmut Işık'ın katılımıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yardım çalışmasıyla ailelerin temel gıda ihtiyaçlarına katkı sunulması ve toplumsal dayanışma ruhunun güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve yardımlaşma faaliyetlerini sürdürmeye devam edecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA