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Başkentte iş çıkış saatlerinde metroyu kullanmak isteyen binlerce yolcu, M2 Kızılay-Koru Metro Hattı'nda yaşanan aksaklıkla karşılaştı. Milli Kütüphane İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yaşanması üzerine hattın Kızılay ile MTA arasındaki bölümünde seferler durduruldu. Görevliler, istasyonlarda bulunan yolcuları güvenlik önlemleri kapsamında tahliye etti. EGO Genel Müdürlüğü, yaşanan olay nedeniyle Kızılay, Necatibey, Milli Kütüphane, Söğütözü ve MTA istasyonlarının bulunduğu bölümde yolcu taşımacılığının geçici olarak otobüslerle yapılacağını açıkladı. Olaya karışan kişinin kimliği, sağlık durumu ve olayın nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SEFERLER DURDU, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde M2 Kızılay-Koru Metro Hattı üzerindeki Milli Kütüphane İstasyonu'nda yaşandı. Hatta izinsiz giriş olduğunun belirlenmesinin ardından seferler güvenlik gerekçesiyle durduruldu. İstasyonlarda ve trenlerde bulunan yolcular, görevliler eşliğinde tahliye edildi. Olay yerine EGO ekipleri ile güvenlik görevlileri sevk edildi.

EGO: ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

EGO Genel Müdürlüğü, olayın ardından "Metro Seferlerinde Geçici İşletme Düzenlemesi" başlığıyla bir duyuru yayımladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Vatandaşlarımız, Milli Kütüphane İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yaşanması nedeniyle MTA-Kızılay istasyonları arasında otobüs işletmesi yapılacaktır. Ekiplerimizin müdahalesi devam etmekte olup adli ve idari yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BEŞ İSTASYONDA METRO YOK

Aksaklık nedeniyle M2 hattının Kızılay ile MTA arasındaki bölümünde metro seferleri yapılamıyor. Bu bölümde Kızılay, Necatibey, Milli Kütüphane, Söğütözü ve MTA istasyonları yer alıyor. Söz konusu istasyonlar arasında yolculuk yapacak vatandaşlar, EGO'nun sağladığı otobüslerle ulaşımlarını sürdürebiliyor.

ABB açıklama

İŞ ÇIKIŞINDA ULAŞIM AKSADI

Aksaklığın akşam saatlerine denk gelmesi, iş çıkışı metroyu kullanmak isteyen vatandaşları olumsuz etkiledi. Kızılay başta olmak üzere hat üzerindeki istasyonlarda yoğunluk yaşanırken bazı yolcular alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.

OLAYIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Milli Kütüphane İstasyonu'nda yaşanan olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. EGO'nun duyurusunda olay yalnızca "hatta izinsiz giriş" olarak tanımlandı. Hatta giren kişinin kimliği ve sağlık durumu hakkında yetkililerden henüz bir bilgi gelmedi. Olayın nasıl gerçekleştiği, başlatılan adli sürecin ardından netlik kazanacak.

SEFERLERİN NE ZAMAN NORMALE DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

EGO, M2 Kızılay-Koru Metro Hattı'ndaki seferlerin ne zaman normale döneceğine dair bir saat paylaşmadı. Seferlerin, olay yerindeki çalışmaların ve güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden başlaması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların güncel bilgi için EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmesini istedi.