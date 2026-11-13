Darende'de Kızılay kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan toplandı

Darende'de Kızılay kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hacı Hasan Akyol Çarşı Merkezi'nde gün boyu süren kampanyada toplam 60 ünite kan bağışı toplandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında 60 ünite kan bağışı toplandı.
Türk Kızılayı Malatya Kan Bağışı Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Darende ilçe merkezinin farklı noktalarında mobil kan bağışı tırları ve ekipleriyle kampanyalar düzenleniyor.
Hacı Hasan Akyol Çarşı Merkezi'nde gerçekleştirilen son kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulunarak çalışmaya destek verdi. Gün boyunca devam eden kampanyada toplam 60 ünite kan bağışı alındı.