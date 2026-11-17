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Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Edirne Adalet Sarayı'nda düzenlenen kampanyada 32. kez kan bağışında bulundu.

Edirne Adalet Sarayı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına adliye personeli ve avukatlar destek verdi.

Kampanyaya Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve Başsavcıvekili Halis İpek de katılarak kan bağışında bulundu. Sarıca'nın 32. kez kan bağışı yaptığı belirtildi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, adliye personeli ve avukatların kan bağışı konusunda duyarlı davrandığını belirterek, "Adliye personelimiz, avukatlarımız bu konuda çok duyarlılar. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Kan bağışının önemini onlar da bizimle birlikte hissedip bu çalışmaya ortak oluyorlar. Edirne'deki kan bağışı sonuçlarımız da gayet iyi." diye konuştu.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Müdürü Batuhan Değiş, kentte ihtiyaç duyulan kanın gönüllü ve sağlıklı bireylerden temin edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, yıl sonuna kadar 20 bin ünite kan bağışı hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA