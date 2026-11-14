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Çanakkale'de diyabet farkındalığı eğitiminde Kızılay gönüllülerine risk testi yapıldı

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Çanakkale'de diyabet farkındalığı eğitiminde Kızılay gönüllülerine risk testi yapıldı
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Diyabet Haftası kapsamında D'AN Dönüşüm Hareketi üyeleri ve Kızılay Gönüllülerine diyabet farkındalığı eğitimi düzenlendi. Eğitimde risk testi ve kan şekeri ölçümü yapılarak erken tanıya dikkat çekildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Diyabet Haftası çerçevesinde D'AN Dönüşüm Hareketi ve Fikir ve Gönül Birliği Atölyesi üyelerine ve Kızılay Gönüllülerine yönelik diyabet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

2026 yılının 'Diyabeti Erken Fark Et' teması doğrultusunda, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Diyabet Eğitim Hemşireleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; diyabetin risk faktörleri, Tip 2 diyabetten korunma yolları ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim çerçevesinde katılımcılara diyabet risk testi uygulanarak parmak ucu kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, diyabetle mücadelede erken tanı ve farkındalığın önemine dikkat çekerek "Diyabet, erken dönemde fark edilmesi ve doğru yaşam alışkanlıklarının benimsenmesiyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Toplumda diyabet bilincinin artırılması, risk faktörleri konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Hastanemiz olarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında toplum sağlığını destekleyen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinlikler ve eğitimlerle diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve hastalığın erken dönemde tespit edilmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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