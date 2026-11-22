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Siirt'te "Afetlerde Gönüllü Çalışmaları ve Kızılayın Rolü" çalıştayı yapıldı.

Türk Kızılay Siirt Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay'ın Siirt Şubesi öncülüğünde bir düğün salonunda 16 ilden gelen üniversiteli Genç Kızılay gönüllülerinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

Genç Kızılay çalışmalarının ele alındığı programda, afetlerde gönüllülüğün önemine, Kızılayın rolüne, sorumluluklarına ve geleceğe yönelik projelere değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, çalıştayda farklı illerden gelen genç gönüllülerin bilgi ve tecrübelerini paylaşarak ortak bir gelecek vizyonu oluşturduğunu belirtti.

Çalıştay sonuçlarının Kızılayın gönüllülük çalışmalarına yeni ufuklar açacağını dile getiren Altunç, programa katkı sunan tüm davetlilere, yöneticilere ve Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: AA