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Berkay GÜNEŞ / İSTANBUL, –BAKIRKÖY Adliyesi'nde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrah Yıldırım ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çakır'a bronz madalya ve plaket takdim edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Osman Berat Çetin, Hakan Aksoy ve Emrah Yıldırım ile Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çakır katıldı. Adliye personeli ve vatandaşlar da kan bağışında bulunurken, kan bağışı yapan Başsavcı Vekili Emrah Yıldırım ile Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çakır'a bronz madalya ve plaketleri Başsavcı Vekilleri Osman Berat Çetin ve Hakan Aksoy tarafından takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı