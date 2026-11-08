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TBMM'de bu hafta 2027 bütçe teklifleri ve Kızılay Kanunu görüşülecek

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta bakanlıkların 2027 bütçe teklifleri görüşülecek. Genel Kurul'da ilk 3 maddesi kabul edilen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek; teklif Kızılay'ın faaliyetlerini daha etkin hale getirmeyi öngörüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta bakanlıkların 2027 yılı bütçe teklifleri üzerine görüşmelere devam edilecek.

TBMM'de bu hafta, Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, Türk Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. İlk 3 maddesi kabul edilen teklife göre; derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Bu kapsamda derneğin faaliyet amacı, 'Uluslararası hukuk ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi, afet, acil durumlar ve savaş gibi durumlarda vatandaşların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi' şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca uluslararası sözleşmeler doğrultusunda derneğe verilen hak ve yükümlülüklere sahip başka bir tüzel kişilik kurulamayacak. Kızılay, 'Türk Kızılay', 'Türkiye Kızılay Derneği', 'Türkiye Kızılay Cemiyeti' ve 'Kızılay' adlarını da kullanabilecek. Derneğin adı, bayrağı ve amblemi, uluslararası sözleşmelerle kabul edilen bütün haklardan yararlanması ile tarafsızlık ve koruma işareti olduğu hüküm altına alınacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sürecek. Bu hafta komisyonda pazartesi günü Adalet Bakanlığı, salı günü Gençlik ve Spor Bakanlığı, çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, perşembe günü ise Milli Eğitim Bakanlığı bütçe teklifleri görüşülecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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