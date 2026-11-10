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Tekirdağ'da Kızılay Haftası kapsamında okullarda gönüllülük etkinlikleri düzenlendi

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Tekirdağ'da Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay iş birliğiyle il genelindeki okullarda etkinlikler düzenlendi. Öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri, kan bağışı, gönüllülük ve insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ'da Kızılay Haftası kapsamında öğrencilerin yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay iş birliğiyle il genelindeki okullarda düzenlenen etkinliklerde, öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hareketli Yaşam ve Spor Koordinatör Öğretmeni Arzu Surmaz'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarda, Kızılay gönüllüleri tarafından kurumun kuruluş amacı, tarihçesi ve faaliyet alanları anlatıldı.

Öğrencilere Kızılay'ın afet ve acil durumlarda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kan bağışı, sosyal yardımlaşma, gönüllülük, sağlık ve insani yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca kurum bünyesinde görev yapan meslek grupları tanıtıldı.

Hafta boyunca Süleymanpaşa İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu, Barbaros Ortaokulu, Barbaros Naki Bilge İlkokulu, Namık Kemal Lisesi, Derece Koleji, Tekirdağ TED Koleji, Özel Eğitim Meslek Okulu ve 50. Yıl Ortaokulu'nda da tanıtım programları, bilgilendirme seminerleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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