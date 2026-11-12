Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kızılay, Elazığ Baskil'deki Meslek Yüksekokulu önünde kan bağışı kampanyası düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılay, Elazığ Baskil'deki Meslek Yüksekokulu önünde kan bağışı kampanyası düzenledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyası kapsamında Baskil Meslek Yüksekokulu önüne mobil kan bağışı aracı konuşlandırıldı. Kızılay Baskil Koordinatörü Ramazan Kaplan, kurum çalışanları, öğrenciler ve vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi ekipleri, kan stoklarının artırılması ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında Baskil Meslek Yüksekokulu önünde mobil kan bağışı aracını konuşlandırdı.

Araca gelen bağışçılar, sağlık kontrollerinin ardından kan verdi.

Türk Kızılay Baskil Koordinatörü Ramazan Kaplan, kampanyaya kurum ve kuruluşların çalışanlarının, öğrencilerin ve vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaplan, belirli aralıklarla bağış kampanyaları düzenleyeceklerini kaydetti.

Kaplan, bağışta bulunan vatandaşlara ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Yemen'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi

İşler kızıştı, hükümet güçleri kritik cepheden kaçtı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Dorgeles Nene 'Ben gidiyorum' dedi

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! "Ben gidiyorum" dedi
Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti28

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor, koparmayı aklınızdan geçirmeyin
Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi

Macron'a soğuk duş! Karşılama töreninde hiç beklemediği bir şey oldu
İtalya alarmda! Binlerce okul tahliye edildi, Meloni meydan okudu

Binlerce okul tahliye edildi, tehdidi duyan Meloni meydan okudu
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor25

Sercan Sayal için yolun sonu