Ankara metro neden çalışmıyor, Ankara'da hangi duraklarda metro yok, Kızılay metrosu açık mı, M2 metro hattında ne oldu ve metro seferleri ne zaman normale dönecek soruları, iş çıkış saatlerinde yaşanan aksaklığın ardından başkentte en çok araştırılan konular arasına girdi. Milli Kütüphane İstasyonu'nda yaşanan izinsiz giriş nedeniyle M2 Kızılay-Koru Metro Hattı'nın Kızılay ile MTA arasındaki bölümünde metro seferleri yapılamıyor. Bu bölümde Kızılay, Necatibey, Milli Kütüphane, Söğütözü ve MTA istasyonları bulunuyor. EGO, bu iki istasyon arasında yolcu taşımacılığının otobüslerle yapılacağını açıkladı ve olayla ilgili adli ve idari yasal sürecin başlatıldığını bildirdi. Olaya karışan kişinin kimliği, sağlık durumu ve olayın nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Ankara'da metronun çalışmadığı duraklar ve son durum.

ANKARA METRO NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Ankara'da M2 Kızılay-Koru Metro Hattı'ndaki Milli Kütüphane İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yaşandı. Olayın ardından güvenlik önlemleri kapsamında hattın bir bölümünde seferler durduruldu ve istasyonlarda bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerinde EGO ekipleri ve güvenlik görevlilerinin çalışmaları sürüyor.

ANKARA'DA HANGİ DURAKLARDA METRO YOK?

Milli Kütüphane İstasyonu'nda yaşanan izinsiz giriş nedeniyle M2 Kızılay-Koru Metro Hattı'nın MTA ile Kızılay arasındaki bölümünde metro seferleri yapılamıyor. Metronun çalışmadığı bölümde şu istasyonlar bulunuyor:

Kızılay

Necatibey

Milli Kütüphane

Söğütözü

MTA

Bu istasyonlar arasında yolcu taşımacılığı EGO otobüsleriyle yapılıyor.

KIZILAY METROSU AÇIK MI?

M2 Kızılay-Koru Metro Hattı'nın Kızılay ile MTA arasındaki seferleri geçici olarak durduruldu. Bu bölümde metroyu kullanacak vatandaşlar, yolculuklarını EGO'nun sağladığı otobüslerle sürdürebiliyor.

EGO'DAN METRO DUYURUSU

EGO Genel Müdürlüğü, olayın ardından "Metro Seferlerinde Geçici İşletme Düzenlemesi" başlığıyla bir duyuru yayımladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Vatandaşlarımız, Milli Kütüphane İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yaşanması nedeniyle MTA-Kızılay istasyonları arasında otobüs işletmesi yapılacaktır. Ekiplerimizin müdahalesi devam etmekte olup adli ve idari yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

İzinsiz girişin ardından hattaki yolcular, görevliler eşliğinde istasyonlardan tahliye edildi. İş çıkış saatlerine denk gelen aksaklık nedeniyle metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ANKARA METRODA İNTİHAR MI VAR?

Milli Kütüphane İstasyonu'nda yaşanan olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. EGO'nun duyurusunda olay yalnızca "hatta izinsiz giriş" olarak tanımlandı. Olaya karışan kişinin kimliği ve sağlık durumu hakkında da yetkililerden bir bilgi gelmedi. Olayın nasıl gerçekleştiği, başlatılan adli sürecin ardından netlik kazanacak.

ANKARA METRO SEFERLERİ NE ZAMORMALE DÖNECEK?

EGO, M2 Metro Hattı'ndaki seferlerin ne zaman normale döneceğine dair bir saat açıklamadı. Seferlerin, olay yerindeki çalışmaların ve güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden başlaması bekleniyor. Vatandaşların güncel bilgi için EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.