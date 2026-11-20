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Ankara'da M2 Kızılay-Koru Metro Hattı'nda yaşanan izinsiz giriş, akşam saatlerinde başkentte ulaşımı aksattı. Milli Kütüphane İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yaşanması üzerine güvenlik önlemleri kapsamında seferler durduruldu, yolcular istasyonlardan tahliye edildi. EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda MTA ile Kızılay arasında geçici olarak otobüs işletmesi yapılacağını bildirdi. Açıklamada, ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ve olayla ilgili adli ve idari yasal sürecin başlatıldığı vurgulandı. Olaya karışan kişinin kimliği, sağlık durumu ve olayın nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ankara metroda ne oldu, M2 metro hattı neden durdu, Kızılay metrosu çalışıyor mu ve metro seferleri ne zaman normale dönecek soruları başkentte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

M2 METRO HATTINDA SEFERLER DURDU

M2 Kızılay-Koru Metro Hattı'ndaki Milli Kütüphane İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yaşanması üzerine seferler durduruldu. Akşam saatlerinde yaşanan aksaklık, iş çıkışı metroyu kullanmak isteyen vatandaşları da olumsuz etkiledi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

İzinsiz girişin ardından hattaki yolcular, görevliler eşliğinde istasyonlardan tahliye edildi. Tahliyenin ardından olay yerinde EGO ekipleri ve güvenlik görevlileri çalışma başlattı.

EGO'DAN METRO DUYURUSU

EGO Genel Müdürlüğü, olayın ardından "Metro Seferlerinde Geçici İşletme Düzenlemesi" başlığıyla bir duyuru yayımladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Vatandaşlarımız, Milli Kütüphane İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yaşanması nedeniyle MTA-Kızılay istasyonları arasında otobüs işletmesi yapılacaktır. Ekiplerimizin müdahalesi devam etmekte olup adli ve idari yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MTA KIZILAY ARASINDA OTOBÜS İŞLETMESİ

EGO'nun duyurusuna göre M2 Metro Hattı'nın MTA ile Kızılay istasyonları arasındaki bölümünde yolcu taşımacılığı geçici olarak otobüslerle yapılacak. Bu bölümde metroyu kullanacak vatandaşlar, yolculuklarını EGO otobüsleriyle sürdürebilecek.

ANKARA METRODA NE OLDU, İNTİHAR MI VAR?

Milli Kütüphane İstasyonu'nda yaşanan olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. EGO'nun duyurusunda olay yalnızca "hatta izinsiz giriş" olarak tanımlandı. Olaya karışan kişinin kimliği ve sağlık durumu hakkında da yetkililerden bir bilgi gelmedi. Olayın nasıl gerçekleştiği, başlatılan adli sürecin ardından netlik kazanacak.

KIZILAY METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Kızılay ile MTA istasyonları arasındaki metro seferleri geçici olarak durduruldu. Bu bölümde yolcu taşımacılığı EGO otobüsleriyle sağlanıyor.

HANGİ İSTASYONLAR ETKİLENDİ?

Olaydan M2 Kızılay-Koru Metro Hattı'nın Kızılay ile MTA arasındaki bölümü etkilendi. Bu bölümde şu istasyonlar bulunuyor:

Kızılay

Necatibey

Milli Kütüphane

Söğütözü

MTA

M2 METRO SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

EGO, M2 Metro Hattı'ndaki seferlerin ne zaman normale döneceğine dair bir saat açıklamadı. Seferlerin, olay yerindeki çalışmaların ve güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden başlaması bekleniyor. Vatandaşların güncel bilgi için EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.