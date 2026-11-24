Düzce İl Özel İdaresi Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitim gören minikler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri adına Gazze ve Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine bağışta bulundu. Velilerinin desteğiyle Türk Kızılay aracılığıyla yapılan bağışlar için hazırlanan teşekkür sertifikaları, öğretmenlere hediye edildi.

Düzce İl Özel İdaresi Gündüz Çocuk Bakımevi'ndeki minikler, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine alışılmış hediyeler yerine yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkaran bir armağan vermek istedi. Bu kapsamda velilerinin desteğiyle her bir öğretmen adına Gazze ve Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağış yapıldı. Türk Kızılay Düzce İl Başkanlığınca bağışlar dolayısıyla hazırlanan teşekkür sertifikaları, düzenlenen etkinlikte öğretmenlere takdim edildi.

Etkinliğe katılan Türk Kızılay Düzce Kadın Teşkilatı üyesi Kevser Şahin, öğrencilerin öğretmenleri için anlamlı bir hediye hazırladığını belirterek, bağışların ulaştırılmasına aracılık ettiklerini söyledi. Şahin, "Öğrencilerimiz, velileri aracılığıyla Gazze ve Filistin için hatırı sayılır miktarda bağış toplamışlar. Bu bağışlara ilişkin sertifikaları da öğretmenlerine hediye etmek istemişler. Biz de bugün buna vesile olmak için buradayız. Bir Kızılay görevlisi olarak ilk defa böyle bir etkinliğe şahit oluyorum. Bu anlamlı organizasyonda iş birliği yapmak ve etkinliğe eşlik etmek bizim için çok onur verici bir durum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı