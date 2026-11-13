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Türk Kızılay, Hanönü Atatürk Meydanı'nda 40 ünite kan bağışı topladı

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Türk Kızılay, Hanönü Atatürk Meydanı'nda 40 ünite kan bağışı topladı
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Türk Kızılay, Hanönü Atatürk Meydanı'nda gün boyu süren kampanyada 40 ünite kan bağışı topladı. Kampanyada kan bağışının hayati önemine dikkat çekilirken, güvenli kan temininin sürdürülebilmesi için düzenli bağışın gerekliliği vurgulandı.

Türk Kızılay Hanönü'nde 40 ünite kan bağışı aldı.

Hanönü Atatürk Meydanı'nda gün boyu süren kampanya kapsamında 40 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, güvenli kan temininin sürdürülebilmesi için düzenli bağışın gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: AA
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