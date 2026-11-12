Türk Kızılay 9,5 ton kışlık yardımı Bosna Hersek'te dağıtmaya başladı

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Türk Kızılay, Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahipleri için Türkiye'den gönderilen yaklaşık 9,5 ton kışlık yardım malzemesinin dağıtımına başladı.

Battaniye, yatak ve ısıtma malzemelerinden oluşan yardımların bir bölümü, ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Orta ve Güneydoğu Avrupa Delegasyonu Başkanı ve Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki yetkililer tarafından yaklaşan kış nedeniyle ihtiyaçların bulunduğunun kendilerine iletildiğini aktararak bunun için yardımların ulaştırıldığını söyledi.

Türk Kızılayın çağrıya yanıt verdiğini dile getiren Küçük, şöyle devam etti:

"İhtiyaçlara yönelik sevkiyatı Bosna Hersek'te karşılamış oluyoruz. Hem buradaki Blazuj Geçici Kabul Merkezi'ne hem de Hırvatistan sınırına yakın olan Lipa Geçici Kabul Merkezi'ne malzemeler gönderiliyor. Türk Kızılay, yine ülkemiz ilk koşan oldu."

Küçük, Bosna Hersek'te göç konusunda Türk Kızılay ve Türkiye'nin yaptığı yardımın ilk olmadığına işaret ederek "2019 yılından beri bu kamplara ihtiyaç olan, destek istenen her noktada Türk Kızılay devreye girdi." ifadesini kullandı.

Ülkesinin ve Türk Kızılayın ilk koşan olmasından gurur duyduğunu vurgulayan Küçük, bağışçılara ve Türk halkına teşekkür etti.

"Yaklaşık 9,5 ton kışlık yardımımız geldi"

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Dr. Ubeyd Sakin de milletin ve bağışçıların merhamet elini dünyanın dört bir yanına uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

Sakin, "Türkiye'den yaklaşık 9,5 ton kışlık yardımımız geldi. Bosna Hersek genelinde dağıtıyor olacağız. Bugün burada bir kısmını Saraybosna'nın Blazuj semtinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Yardımlar arasında battaniye, yatak ve ısıtma malzemesi gibi kışın ihtiyaç duyulan temel malzemelerin bulunduğunu kaydeden Sakin, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Kaynak: AA