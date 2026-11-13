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Adana Seyhan'da veliler, çocuklarının teşvikiyle Kızılay'a kan bağışladı

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Adana Seyhan'da veliler, çocuklarının teşvikiyle Kızılay'a kan bağışladı
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Adana Seyhan'daki Cebesoy İlkokulunda düzenlenen proje kapsamında veliler, çocuklarının teşvikiyle Kızılay'a kan bağışladı. Bağışçı getiren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Adana'da veliler, Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayın ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi" kapsamında, merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

Proje kapsamında, öğrenciler, velilerini kan bağışında bulunmaya teşvik ederek okula davet etti.

Çocuklarının teşvikiyle kampanyaya katılan veliler, Türk Kızılaya kan bağışladı.

Kampanyada kan bağışçısı getiren öğrencilere, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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