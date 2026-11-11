Bayburt'ta lise öğrencilerine Kızılay'ın gönüllülük çalışmaları anlatıldı

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Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen seminerde öğrencilere, Kızılayın insani yardım faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve toplumsal dayanışmadaki rolü hakkında bilgi verildi.

Okulun konferans salonunda, Kızılay Kulübü tarafından düzenlenen programa Bayburt Kızılay Şubesi temsilcileri ve gönüllüleri katıldı. Seminerde Kızılayın kuruluş amacı, yürüttüğü yardım faaliyetleri ve afet dönemlerinde üstlendiği görevler ele alındı. Kurumun ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı destekler, gönüllülerin çalışmalardaki katkısı ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

Öğrencilere yardımlaşma, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin önemi anlatılırken, bireysel katkıların iyilik hareketlerinin büyümesindeki yeri vurgulandı. Programın sonunda öğrencilerin merak ettikleri sorular da yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı