Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta lise öğrencilerine Kızılay'ın gönüllülük çalışmaları anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta lise öğrencilerine Kızılay'ın gönüllülük çalışmaları anlatıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen seminerde öğrencilere Kızılay'ın insani yardım ve gönüllülük faaliyetleri anlatıldı. Programa Kızılay şube temsilcileri ve gönüllüler katıldı, öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen seminerde öğrencilere, Kızılayın insani yardım faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve toplumsal dayanışmadaki rolü hakkında bilgi verildi.

Okulun konferans salonunda, Kızılay Kulübü tarafından düzenlenen programa Bayburt Kızılay Şubesi temsilcileri ve gönüllüleri katıldı. Seminerde Kızılayın kuruluş amacı, yürüttüğü yardım faaliyetleri ve afet dönemlerinde üstlendiği görevler ele alındı. Kurumun ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı destekler, gönüllülerin çalışmalardaki katkısı ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

Öğrencilere yardımlaşma, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin önemi anlatılırken, bireysel katkıların iyilik hareketlerinin büyümesindeki yeri vurgulandı. Programın sonunda öğrencilerin merak ettikleri sorular da yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
El Salvador ordusundan Haiti'de çetelere ağır darbe! 20 kişiyi öldürdüler

Çete liderinin evine gökten ölüm yağdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi

Kahreden anlar! Acı haberi bir türlü veremedi
Epstein mağduru manken konuştu: Ajansım beni 18 yaşında Epstein'in evine gönderdi

18 yaşında Epstein'in evine gönderildi! Faturayı ortaya koydu
Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı

Aman bu hatayı yapmayın! Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Apple CEO'su Tim Cook, Kapalıçarşı'dan 18 bin dolara halı aldı

Apple'ın patronu Kapalıçarşı'da paraya kıydı! Tek ürüne servet ödedi
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti

Otomobil dünyasında bir devir kapandı! 32 yıllık efsane tarih oldu
Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar

Bu araçtan sağ çıkıp sırra kadem bastılar! Geriye tek bir iz kaldı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı

Skandal görüntü güvenlik kamerasına takıldı