Gümüşhane Üniversitesi Kızılay Kulübü öğrencileri, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Kulüp öğrencileri, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen Yılmaz'ın Torul ilçesindeki babaevine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendilerini unutmayan kulüp öğrencilerine teşekkür eden şehit babası Hamit Yılmaz, tüm eğitim camiasına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Şehit öğretmenin 10'uncu Öğretmenler Günü'nü geçireceklerini ifade eden Yılmaz, "Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, asalaklar, cehaletin pençesine düşmüşler tarafından Pülümür'de şehit edildi. Bu süreçte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Necmettin öğretmen hayatında bir kere kutladı. Sekiz aylık öğretmenken şehadete ulaştı." diye konuştu.

Yılmaz, geride kalan evlatlar sayesinde Necmettin öğretmenin çoğaldığını, milyonlara ulaştığını belirterek tüm ailelere şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Yapılan ziyaret nedeniyle çok duygulandığını aktaran Yılmaz, "Necmettin öğretmenlerimiz bitmediğinden dolayı bu evlatlarımızı buralarda ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Ne mutluyuz ki bu milletin bir ferdiyiz. Evlatlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve bırakmayacaklar. Onların hepsine şükranlar sunuyorum." şeklinde konuştu.

Kulüp başkanı ve Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rabia Aygül ise Yılmaz ailesinin hatırını sormak için kulüp üyeleriyle birlikte ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz ailesinin umreden yeni geldiğini anımsatan Aygül, "Bize anılarını anlattılar. Biz de kendimizden bahsettik. Sıcak bir şekilde sohbet ettik. Bizi çok güzel ağırladılar. Onlar da çok güzel insanlar. Bize hiç yabancılık çektirmediler." dedi.

Kaynak: AA