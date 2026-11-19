İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı paylaşımla, Erzurum'dan 18 ile uzanan kök hücre bağışı çalışmalarında önemli bir aşamaya ulaşıldığını ifade etti.

Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi'nin TÜRKÖK kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda 100'üncü kök hücre bağışının gerçekleştirildiğini ifade eden Çiftçi, bağışçıyla görüntülü görüşerek kendisini tebrik etti. Kök hücre bağışının bir hastaya şifa, bir aileye umut olabileceğine dikkat çeken Çiftçi, gönüllü bağışçıya ve tüm kök hücre bağışçılarına teşekkür etti. Hiç tanımadığı bir insanın hayatına dokunmak için gösterilen duyarlılığın, toplumdaki merhamet ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Çalışmalarda emeği geçen Kızılay çalışanlarını ve Erzurum Şehir Hastanesi sağlık personelini de tebrik eden Çiftçi, paylaşımında şifa bekleyen tüm hastalar için iyi dileklerini iletti.

"Erzurum'umuzdan 18 ilimize uzanan bu hayırlı hizmet"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi'nin TÜRKÖK kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 100'üncü kök hücre bağışına ulaşılması vesilesiyle, bağışçıyla görüntülü görüşerek bu anlamlı sevince ortak olduklarını vurgulayarak, " Bir hastaya şifa, bir aileye umut olmak için gönüllü olarak bu iyilik yolculuğuna katılan bağışçımıza ve bütün kök hücre bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığı bir insanın hayatına dokunmak için gösterdikleri bu duyarlılık, milletimizin merhametinin ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden biridir. Erzurum'umuzdan 18 ilimize uzanan bu hayırlı hizmette emeği geçen Kızılay çalışanlarımızı ve Erzurum Şehir Hastanemizin fedakar sağlık personelini tebrik ediyorum. Rabbim şifa bekleyen bütün hastalarımıza şifa versin, umutları çoğaltan iyilikleri daim eylesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı