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Ağrı-Erzurum karayolunda tipi nedeniyle bekleyenlere Kızılay kumanya dağıttı

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Ağrı-Erzurum karayolunda tipi nedeniyle bekleyenlere Kızılay kumanya dağıttı
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Ağrı-Erzurum karayolunda yoğun kar, tipi, buzlanma ve sis ulaşımı aksattı; Eleşkirt'in Sarıca ve Aydıntepe mevkilerinde araç geçişleri durduruldu. Yolda bekleyen sürücü ve yolculara Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri kumanya dağıtırken çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.

Ağrı- Erzurum karayolunda yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım aksarken, yolda bekleyen vatandaşlara Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

Kentte etkisini artıran olumsuz hava koşulları karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Eleşkirt ilçesinin Sarıca ve Aydıntepe mevkilerinde araç geçişleri durdurulurken, yol üzerinde beklemek zorunda kalan vatandaşlar için yardım çalışması başlatıldı. Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri, bölgede bekleyen sürücülere ve yolculara kumanya dağıtarak yiyecek ikramında bulundu. Çalışmalara bölgede görev yapan AFAD ekipleri de destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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