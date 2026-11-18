Bakan Çiftçi, 100'üncü kök hücre bağışçısıyla görüntülü görüşüp teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezinin TÜRKÖK kapsamında 100'üncü kök hücre bağışına ulaşması vesilesiyle bağışçıyla görüntülü görüşüp teşekkür etti. Çiftçi, Kızılay çalışanları ile Erzurum Şehir Hastanesindeki sağlık personelini de tebrik etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kök hücre bağışı yapan bir vatandaşla görüntülü konuşarak teşekkür etti.
Çiftçi, NSosyal hesabından "Her bağış bir umut, her umut bir hayat" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezimizin TÜRKÖK kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 100'üncü kök hücre bağışına ulaşılması vesilesiyle, bağışçımızla görüntülü görüşerek bu anlamlı sevince ortak olduk. Bir hastaya şifa, bir aileye umut olmak için gönüllü olarak bu iyilik yolculuğuna katılan bağışçımıza ve bütün kök hücre bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığı bir insanın hayatına dokunmak için gösterdikleri bu duyarlılık, milletimizin merhametinin ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden biridir."
Kızılay çalışanlarını ve Erzurum Şehir Hastanesindeki sağlık personelini tebrik eden Çiftçi, "Rabb'im şifa bekleyen bütün hastalarımıza şifa versin, umutları çoğaltan iyilikleri daim eylesin." ifadesini kullandı.
Bakan Çiftçi'nin paylaşımında, vatandaşla yaptığı görüşmeye ilişkin videoya da yer verildi.