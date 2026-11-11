Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tüm maddelerinin görüşmeleri TBMM'de tamamlandı

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TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin 4 maddesinin daha kabul edilmesiyle tüm maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, düzenlemede hüküm bulunmayan hallerde, Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personeline de nakdi tazminat ödenecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

Düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki düzenlemelere aykırılık oluşmaması amacıyla Yasa'nın istisna hükmüne Türk Kızılay Kanunu da eklendi.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, teklifin 9. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Beyazıt, aranın ardından Danışma Kurulu önerisini okuttu. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul yarın çalışmayacak.

Daha sonra komisyonun yerini almaması üzerine Beyazıt, birleşimi 17 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA