Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tüm maddelerinin görüşmeleri TBMM'de tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulunda Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin 4 maddesinin daha kabul edilmesiyle tüm maddelerinin görüşmeleri tamamlandı. Kabul edilen maddelerle afet, savaş ve çatışma zamanlarında Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin 4 maddesinin daha kabul edilmesiyle tüm maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, düzenlemede hüküm bulunmayan hallerde, Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personeline de nakdi tazminat ödenecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

Düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki düzenlemelere aykırılık oluşmaması amacıyla Yasa'nın istisna hükmüne Türk Kızılay Kanunu da eklendi.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, teklifin 9. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Beyazıt, aranın ardından Danışma Kurulu önerisini okuttu. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul yarın çalışmayacak.

Daha sonra komisyonun yerini almaması üzerine Beyazıt, birleşimi 17 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA
Beyazıt Öztürk 57 yaşında yeniden üniversite okumak istiyor! Bölümü şaşırttı

Ünlü sunucu yıllar sonra üniversite okumak istiyor! Bölümü şaşırttı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti! Yıllar sonra havalimanının sesi oldu

9 yaşında uçuş yasağı yedi! 34 yıl sonra bambaşka bir rolle döndü
Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin hayatını kaybetti

Arabesk müziğin usta isminden acı haber!

İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz20

Trump'ı açık açık adres verip tehdit ettiler: Vururuz
Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

Bir DNA testiyle hayatı altüst oldu! 200 kardeş sürprizi
Çin'in dansçı robotu Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde hünerlerini sergiledi

Türkiye'ye getirilen robota bakın! Tarihi zirvede neler yaptı neler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor