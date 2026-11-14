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Kızılay'ın Bartın Ulus'ta düzenlediği kampanyada 7 saatte 70 ünite kan toplandı

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Kızılay'ın Bartın Ulus'ta düzenlediği kampanyada 7 saatte 70 ünite kan toplandı Haber Videosunu İzle
Kızılay'ın Bartın Ulus'ta düzenlediği kampanyada 7 saatte 70 ünite kan toplandı
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Türk Kızılayı'nın Bartın Ulus'ta Hasandede İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlediği kan bağışı kampanyasında 7 saatte 70 ünite kan toplandı. Karabük Kızılay Kan Bağış merkezi ekibinin yürüttüğü kampanyaya öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı tarafından Bartın'ın Ulus ilçesinde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasında 7 saat içerisinde 70 ünite kan toplandı

Bartın'ın Ulus ilçesi Hasandede İlköğretim Okulu bahçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi. Karabük Kızılay Kan Bağış merkezi ekibi tarafından yürütülen kampanyaya, öğrenci ve öğretmenlerin yanı ısra vatandaşlarda ilgi gösterdi. Gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyaya katılanlara ise çeşitli yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.. Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda toplam 70 ünite kan bağışına ulaşıldı.

Bartın Kızılay Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, kan bağışınon önemine dikkat çekerek, kampanyaya destek veren tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Yalçın, belirli günlerde Bartın'ın farklı bölgelerinde kan bağışı düzenlemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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