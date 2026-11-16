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Bayburt Denetimli Serbestlik'te kan bağışı semineri Kızılay uzmanıyla yapıldı

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Bayburt Denetimli Serbestlik'te kan bağışı semineri Kızılay uzmanıyla yapıldı
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Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen seminerde Kızılay uzmanı Ahmet Said Hancı, kan bağışı süreci ve kanın tedavilerdeki kullanımına ilişkin bilgi verdi. Seminerde Türkiye'deki kan ihtiyacı, kan gruplarına göre gereksinim ve bağışçı olma şartları da ele alındı.

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde (DSM) düzenlenen seminerde, kan bağışının önemi, kan ihtiyacının boyutu ve bağışçı olma şartları ele alındı.

Kızılay Kan Alım Uzmanı Ahmet Said Hancı, katılımcılara kan bağışı süreci ve kanın tedavilerdeki kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Seminerde kanın yapısı ve özellikleri, hangi hastalıkların tedavisinde kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyulduğu, bu süreçlerde kullanılan kan miktarları anlatıldı. İstatistiksel veriler üzerinden Türkiye'deki kan ihtiyacı ve kan gruplarına göre gereksinim durumu da seminerde değerlendirildi.

Seminerde ayrıca kan bağışının nasıl yapıldığı, bağış sürecinin aşamaları ve kan bağışçısı olma şartları hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların konuya ilişkin soruları da Hancı tarafından yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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