Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) başkan ve yeni ekibinin seçileceği Genel Kurul Toplantısı, 29 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak.

IFRC Yönetişim ve Başkanlık Desteği Direktörü Liana Ghukasyan ve IFRC Küresel İnsani Diplomasi Lideri Kirsten Hagon, 29 Kasım-2 Aralık ??tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilecek IFRC Genel Kurul Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Genel Kurul'un, IFRC ağının en üst karar organı olduğuna işaret eden Ghukasyan, "IFRC Genel Kurulu, iki yılda bir toplanarak üye ulusal dernekleri ve Kızılay cemiyetlerini bir araya getiriyor. Burada insani meseleleri, öncelikleri, tek ve birleşik bir ağ olarak nasıl birlikte çalışacağımızı ve insani krizlere nasıl yanıt vereceğimizi tartışıp karara bağlarız." dedi.

Ghukasyan, IFRC Genel Kurulu'nun dört yılda bir de yönetim kademesini seçtiğini kaydederek, seçimlerde, IFRC'nin ABD, Afrika, Asya-Pasifik ve Avrupa'yı temsil eden 4 başkan yardımcısı ile IFRC Yönetim Kurulu'nda görev alacak 20 üyenin temsilcisinin de yine bu süreçte seçildiğini belirtti.

"Tüm bu pozisyonlar için seçimler, 30 Kasım günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek" ifadesini kullanan Ghukasyan, Genel Kurul'un tüm üyeleri bir araya getiren, ortak meseleler ve önceliklerin ele alındığı bir platform olduğunu söyledi.

Liana Ghukasyan, "Bu toplantı, aynı zamanda üyelerimizin karşılaştığı zorlukları konuşmak ve bu deneyimleri, yerel düzeydeki çalışmalarını daha iyi yürütmelerine yardımcı olacak taahhütlere ve kararlara dönüştürmek için bir fırsattır. En önemlisi de, kendi ülkelerindeki insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için onlara nasıl destek olabileceğimizi tartışmamızı sağlar." diye konuştu.

IFRC başkanlığı için 3 adayın olduğunu kaydeden Ghukasyan, bu isimlerin yanı sıra başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu için aday olan tüm isimlerin IFRC'nin resmi yayın organında yer aldığını kaydetti.

"Genel Kurul'un başarısı, sahada atılan adımlarla belirlenir"

AA muhabirinin, "Bahsettiğiniz gibi, küresel ölçekte çeşitli zorluklar ortaya çıkıyor. İnsani yardım çalışanı olmak hiç de kolay değil. Gazze ve Sudan gibi kriz bölgelerinde gördüğümüz üzere, hedef alınma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta güçlük çekebiliyorsunuz. Sizce bu Genel Kurul, devam eden bu tür sorunların önlenmesi noktasında nasıl bir etki yaratacak? Yeni seçilen yönetimi ne tür zorluklar bekliyor?" sorusunu yanıtlayan Ghukasyan, yaklaşık 24 yıldır insani yardım sektörü içinde bulunduğunu ancak her zaman çeşitli zorluklarla karşılaştığını aktardı.

Ghukasyan, "Koşullar sürekli değişiyor ve beraberinde yeni sorunlar getiriyor. Tam bu noktada, ağımız içindeki birlikteliğimizin bu zorluklarla başa çıkmamızda ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu zorlukları ele alma biçimimiz konusunda oldukça bütünleşik bir duruş sergiliyoruz. İlkelerimiz, kuşkusuz bize yardımcı oluyor. Genel Kurul'un nasıl bir katkı sağlayabileceğine gelince üç gün boyunca pek çok tartışma yapılıyor elbette, ancak asıl önemli olan Genel Kurul sonrasında neler yaşandığıdır. Alınan kararların kendi bağlamımızda nasıl hayata geçirileceği, her bir üye ulusal derneğin sorumluluğundadır. Biz de tam olarak bunu umuyoruz. Genel Kurul'un başarısı, sahada atılan adımlarla belirlenir." ifadesini kullandı.

Yeni yönetimin nasıl zorluklarla karşı karşıya kalacağını gelecek yıl göreceklerini dile getiren Ghukasyan, "Bir değişimin yaşanacağı kesin. Ağımızın sahip olduğu birlik duygusu, karşılaştığımız sorunları ele almamızda bize güç veren temel unsurdur. Zaman zaman, kısmen siyasi motivasyonlar taşıyan pek çok zorlukla karşı karşıya kaldık, bu kaçınılmaz bir durum. Daha geniş bir toplumun parçası olduğumuz için bu tür durumların yaşanabileceğini biliyoruz ancak bunlarla başa çıkmak adına halihazırda mekanizmalarımız mevcut." sözlerini sarf etti.

IFRC Küresel İnsani Diplomasi Lideri Hagon ise önceliklerinden birinin de insani yardım çalışanlarının korunması olduğuna dikkati çekti.

Hagon, "Son 3 yılda dünya genelinde 100'den fazla meslektaşımız da dahil 1000'den fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğüne dair hiçbir şüphe olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca 2026'ya baktığımızda, 25'ten fazla meslektaşımızı kaybettik." bilgisini paylaştı.

İnsani yardım çalışanları için giderek daha tehlikeli hale gelen genel bir ortam gördüklerini söyleyen Hagon, birçok farklı kriz bölgesindeki meslektaşının bir kısmının kazalarda, bir kısmının ise şiddet ve çatışmanın ortasında kaldığını anımsattı.

Kaynak: AA