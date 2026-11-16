AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti

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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türk Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Çopuroğlu, ziyaret kapsamında Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Mükremin Çepni ile bir araya geldi.

Ziyarette, insani yardım, sosyal dayanışma ve gönüllülük faaliyetleri hakkında görüşüldü.

Çopuroğlu, Türk Kızılayın ihtiyaç sahiplerine ulaşan, afetlerde ve zor zamanlarda milletin yanında olan köklü bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA