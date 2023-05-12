Kemeraltı Haberleri - Kemeraltı Haber - Haberler

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Kemeraltı Haberleri

Kemeraltı haber, Kemeraltı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

GÜNDEM / 12 Mayıs 2023

GÜNDEM / 12 Mayıs 2023

Kemeraltı - 12.05.2023
AK Parti'li İnan'dan Millet İttifakı afişlerine gönderme

AK Parti'li İnan'dan Millet İttifakı afişlerine gönderme

Kemeraltı - 07.05.2023
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemeraltı'ndaki Çalışmaları İnceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemeraltı'ndaki Çalışmaları İnceledi

Kemeraltı - 04.05.2023
Cumhurbaşkanı adayı Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İzmir'de esnafla buluştu

Cumhurbaşkanı adayı Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İzmir'de esnafla buluştu

Kemeraltı - 02.05.2023
Sinan Oğan: Seçime gölge düşürecek bir davranış içinde bulunmayın

Sinan Oğan: Seçime gölge düşürecek bir davranış içinde bulunmayın

Kemeraltı - 02.05.2023
Sinan Oğan ve Ümit Özdağ İzmir'de esnafı ziyaret etti

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ İzmir'de esnafı ziyaret etti

Kemeraltı - 02.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İzmir'de esnaf temsilcileriyle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İzmir'de esnaf temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Kemeraltı - 27.04.2023
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de gençlerle bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de gençlerle bir araya geldi

Kemeraltı - 27.04.2023
GÜNDEM / 27 Nisan 2023

GÜNDEM / 27 Nisan 2023

Kemeraltı - 27.04.2023
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2023

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2023

Kemeraltı - 27.04.2023
İZMİR'DEKİ SMRYNA AGORASI'NDA GYMNASİUM TESPİT EDİLDİ

İZMİR'DEKİ SMRYNA AGORASI'NDA GYMNASİUM TESPİT EDİLDİ

Kemeraltı - 23.04.2023
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut: 'Birçok Ortak Projeyle AB ile Türkiye Arasındaki Kültürel ve Bilimsel Köprülere...

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut: "Birçok Ortak Projeyle AB ile Türkiye Arasındaki Kültürel ve Bilimsel Köprülere...

Kemeraltı - 19.04.2023
Kocası tarafından öldürülen genç kadın, Söke'de toprağa verilecek

Kocası tarafından öldürülen genç kadın, Söke'de toprağa verilecek

Kemeraltı - 13.04.2023
Cinayetin ardından eğlenmeye gitmiş! Karısını öldüren kocadan klasik bahane: Telefonunda erkek fotoğrafı gördüm

Cinayetin ardından eğlenmeye gitmiş! Karısını öldüren kocadan klasik bahane: Telefonunda erkek fotoğrafı gördüm

Kemeraltı - 12.04.2023
İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kemeraltı - 12.04.2023
İzmir'de işlenen kadın cinayetinin zanlısı adliyede

İzmir'de işlenen kadın cinayetinin zanlısı adliyede

Kemeraltı - 12.04.2023
Ayrılık aşamasındaki eşini öldürüp eğlenmeye gitmiş

Ayrılık aşamasındaki eşini öldürüp eğlenmeye gitmiş

Kemeraltı - 11.04.2023
İZMİR'DE TARİHİ ÇAKALOĞLU HANI TEMİZLENDİ

İZMİR'DE TARİHİ ÇAKALOĞLU HANI TEMİZLENDİ

Kemeraltı - 10.04.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Yılda 18 Milyar Liranın Üzerinde Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Yılda 18 Milyar Liranın Üzerinde Yatırım

Kemeraltı - 09.04.2023
İZMİR'DE SAĞANAK; KEMERALTI'NDA SU BASKINI YAŞANDI-O

İZMİR'DE SAĞANAK; KEMERALTI'NDA SU BASKINI YAŞANDI-O

Kemeraltı - 05.04.2023
Konak Belediye Başkanı Batur: 'Kahramanlarımızın Destanı Unutulmaz, Çanakkale Geçilmez'

Konak Belediye Başkanı Batur: "Kahramanlarımızın Destanı Unutulmaz, Çanakkale Geçilmez"

Kemeraltı - 18.03.2023
Olaylı derbide işaret fişeğini ateşleyen sanık: Bir anda elimden kaydı, ben de anlamadım

Olaylı derbide işaret fişeğini ateşleyen sanık: Bir anda elimden kaydı, ben de anlamadım

Kemeraltı - 14.03.2023
Tunç Soyer: Vatandaşlarımızı Makul Fiyatlı Et ile Buluşturmak İstiyoruz. Halkın Kasabı'nı İzmir'in Her Yerinde Yaygınlaştıracağız

Tunç Soyer: Vatandaşlarımızı Makul Fiyatlı Et ile Buluşturmak İstiyoruz. Halkın Kasabı'nı İzmir'in Her Yerinde Yaygınlaştıracağız

Kemeraltı - 12.03.2023
1 saat dilendi 255 lirayı cebe koydu

1 saat dilendi 255 lirayı cebe koydu

Kemeraltı - 19.02.2023
İzmir'de bir iş yerinde 2 kişi ölü bulundu

İzmir'de bir iş yerinde 2 kişi ölü bulundu

Kemeraltı - 07.02.2023
İzmir'de 2 kişi ayakkabı atölyesinde ölü bulundu

İzmir'de 2 kişi ayakkabı atölyesinde ölü bulundu

Kemeraltı - 06.02.2023
DEPREMZEDELER İÇİN KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA KOŞTULAR

DEPREMZEDELER İÇİN KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA KOŞTULAR

Kemeraltı - 06.02.2023
Toprak kayması sonucu otoparktaki araçlar zarar gördü - Güvenlik kamerası

Toprak kayması sonucu otoparktaki araçlar zarar gördü - Güvenlik kamerası

Kemeraltı - 27.01.2023
İZMİR'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMUR, İŞ HANINI SU BASTI

İZMİR'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMUR, İŞ HANINI SU BASTI

Kemeraltı - 21.01.2023
Son Dakika: İzmir Tire'de aşırı yağışlarda sele kapılan 95 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

Son Dakika: İzmir Tire'de aşırı yağışlarda sele kapılan 95 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

Kemeraltı - 13.12.2022
Görüntü Antalya'dan! Sel felaketi sonrası Belediye'nin otoparkı suyla doldu, 200 araç içeride mahsur kaldı

Görüntü Antalya'dan! Sel felaketi sonrası Belediye'nin otoparkı suyla doldu, 200 araç içeride mahsur kaldı

Kemeraltı - 13.12.2022
SAĞANAK YAĞMUR İZMİR'DE ETKİLİ OLDU, TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTI -2

SAĞANAK YAĞMUR İZMİR'DE ETKİLİ OLDU, TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTI -2

Kemeraltı - 13.12.2022
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! İş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! İş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Kemeraltı - 13.12.2022
10 - 11 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi

10 - 11 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi

Kemeraltı - 10.12.2022
İşaret fişeğiyle Göztepeli taraftarı yaralayan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Rastgele attım

İşaret fişeğiyle Göztepeli taraftarı yaralayan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Rastgele attım

Kemeraltı - 30.11.2022
Fişekleri stada böyle soktular: O anlar kamerada

Fişekleri stada böyle soktular: O anlar kamerada

Kemeraltı - 28.11.2022
Ambulans şoförü itiraf etti! Derbide olayları başlatan fişekleri stada sokmak için yapılan teklifi kabul etmiş

Ambulans şoförü itiraf etti! Derbide olayları başlatan fişekleri stada sokmak için yapılan teklifi kabul etmiş

Kemeraltı - 28.11.2022
26 - 27 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi

26 - 27 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi

Kemeraltı - 25.11.2022
Tarihi Mirkelamoğlu Hanı'nın restorasyonu 'mülkiyet' çıkmazında

Tarihi Mirkelamoğlu Hanı'nın restorasyonu 'mülkiyet' çıkmazında

Kemeraltı - 25.10.2022
İzmir haberleri: İzmir'deki kuyumcuyu çaldıkları motosiklet ile soymuşlar

İzmir haberleri: İzmir'deki kuyumcuyu çaldıkları motosiklet ile soymuşlar

Kemeraltı - 04.10.2022
İzmir haberi... Konak Belediye Başkanı Batur'dan Şadırvan Tepkisi: 'Belediye Yok Sayılıyor'

İzmir haberi... Konak Belediye Başkanı Batur'dan Şadırvan Tepkisi: "Belediye Yok Sayılıyor"

Kemeraltı - 04.10.2022
İzmir haberleri! İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumcu soygunu

İzmir haberleri! İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumcu soygunu

Kemeraltı - 03.10.2022
CHP Grup Başkanvekili Altay, basın toplantısı düzenledi

CHP Grup Başkanvekili Altay, basın toplantısı düzenledi

Kemeraltı - 22.09.2022
Kastamonu gündem haberi... Ali Öztunç: 'Orman Genel Müdürlüğü'ne Sesleniyorum, Kendinize Lüks Araç Almaya Gelince Para Var Ama Gece Görüşlü Yangın Söndürme Helikopterine...

Kastamonu gündem haberi... Ali Öztunç: "Orman Genel Müdürlüğü'ne Sesleniyorum, Kendinize Lüks Araç Almaya Gelince Para Var Ama Gece Görüşlü Yangın Söndürme Helikopterine...

Kemeraltı - 22.09.2022
İzmir haberleri: Mahir Polat'tan İzmir'in Unesco Dünya Mirası Adaylığından Elenmesine Tepki: 'İzmir Halkı Oy Vermedikleri İçin Cezalandırılıyor'

İzmir haberleri: Mahir Polat'tan İzmir'in Unesco Dünya Mirası Adaylığından Elenmesine Tepki: "İzmir Halkı Oy Vermedikleri İçin Cezalandırılıyor"

Kemeraltı - 21.09.2022
İzmir haberi! Tacettin Bayır'dan İzmir'in Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığından Elenmesine Tepki: 'Hangi Ölçütler ve Kıstaslar Alındı?

İzmir haberi! Tacettin Bayır'dan İzmir'in Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığından Elenmesine Tepki: "Hangi Ölçütler ve Kıstaslar Alındı?

Kemeraltı - 21.09.2022
İzmir haber! Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığı İçin İzmir'i Eledi, Bursa İznik'i Seçti

İzmir haber! Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığı İçin İzmir'i Eledi, Bursa İznik'i Seçti

Kemeraltı - 20.09.2022
İzmir haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziler ve Şehit Aileleri İçin Lokal Açtı

İzmir haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziler ve Şehit Aileleri İçin Lokal Açtı

Kemeraltı - 19.09.2022
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Kemeraltı - 19.09.2022
BAKAN KASAPOĞLU TÜRKİYE, GENÇ ODAKLI HİZMET SİYASETİNİ YUKARILARA TAŞIYOR

BAKAN KASAPOĞLU TÜRKİYE, GENÇ ODAKLI HİZMET SİYASETİNİ YUKARILARA TAŞIYOR

Kemeraltı - 19.09.2022
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