Kemeraltı Haberleri - Kemeraltı Haber - Haberler

Kemeraltı Haberleri
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemeraltı'ndaki Çalışmaları İnceledi
Cumhurbaşkanı adayı Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İzmir'de esnafla buluştu
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İzmir'de esnaf temsilcileriyle buluştu Açıklaması
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut: "Birçok Ortak Projeyle AB ile Türkiye Arasındaki Kültürel ve Bilimsel Köprülere...
Cinayetin ardından eğlenmeye gitmiş! Karısını öldüren kocadan klasik bahane: Telefonunda erkek fotoğrafı gördüm
Konak Belediye Başkanı Batur: "Kahramanlarımızın Destanı Unutulmaz, Çanakkale Geçilmez"
Olaylı derbide işaret fişeğini ateşleyen sanık: Bir anda elimden kaydı, ben de anlamadım
Tunç Soyer: Vatandaşlarımızı Makul Fiyatlı Et ile Buluşturmak İstiyoruz. Halkın Kasabı'nı İzmir'in Her Yerinde Yaygınlaştıracağız
Son Dakika: İzmir Tire'de aşırı yağışlarda sele kapılan 95 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti
Görüntü Antalya'dan! Sel felaketi sonrası Belediye'nin otoparkı suyla doldu, 200 araç içeride mahsur kaldı
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! İş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
10 - 11 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
İşaret fişeğiyle Göztepeli taraftarı yaralayan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Rastgele attım
Ambulans şoförü itiraf etti! Derbide olayları başlatan fişekleri stada sokmak için yapılan teklifi kabul etmiş
26 - 27 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
İzmir haberi... Konak Belediye Başkanı Batur'dan Şadırvan Tepkisi: "Belediye Yok Sayılıyor"
Kastamonu gündem haberi... Ali Öztunç: "Orman Genel Müdürlüğü'ne Sesleniyorum, Kendinize Lüks Araç Almaya Gelince Para Var Ama Gece Görüşlü Yangın Söndürme Helikopterine...
İzmir haberleri: Mahir Polat'tan İzmir'in Unesco Dünya Mirası Adaylığından Elenmesine Tepki: "İzmir Halkı Oy Vermedikleri İçin Cezalandırılıyor"
İzmir haberi! Tacettin Bayır'dan İzmir'in Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığından Elenmesine Tepki: "Hangi Ölçütler ve Kıstaslar Alındı?
İzmir haber! Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığı İçin İzmir'i Eledi, Bursa İznik'i Seçti
İzmir haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziler ve Şehit Aileleri İçin Lokal Açtı
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı