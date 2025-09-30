Japon Misafirler, İzmir'de Türk Kültürünü Deneyimledi

İZMİR'de bir hafta boyunca ailelerin yanında kalan Japon konuklar, Kemeraltı gezisinin ardından katıldıkları ebru atölyesinde hem Türk kültürünü deneyimledi hem de kalıcı dostluklar kurdu.

Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği ile Seferihisar Dostluk Derneği'nin hayata geçirdikleri proje ile ülkelerinden gelen Japon turistlere Türk kültürü tanıtıldı. Bir hafta boyunca İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ailelere misafir olan Japon turistler hem dostluk kurdu hem de Türk aile geleneklerine ayak uydurmaya çalıştı. İlk önce Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezen konuklar, ardından düzenlenen ebru atölyesinde Türk kültürünü deneyimleme fırsatı buldu. Çevre Yüksek Mühendisi ve Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği Başkanı Arzu Yücel, "Bugün Seferihisar Dostluk Derneği'nin Japonya'dan misafir ettiği aileler için birlikte bir ebru Atölyesi gerçekleştiriyoruz. Seferihisar Dostluk Derneği'nden aileler, evlerinde birer Japon aileyi misafir ediyor. Bugün konuklarımızla önce Kemeraltı'nı gezdik, ardından dernekte ebru sanatının tanıtımı yapıyoruz" dedi.

'İZMİR VE JAPONYALI AİLELERDEN KALICI DOSTLUK'

Her Japon turistin, Seferihisar'dan bir ailenin evinde konakladığını söyleyen Yücel, "Kurulan dostluk ile buradan aileler de Japonya'ya gidip orada kalıyor. Şu an Japonya'nın Saitama şehrinden gelen aileleri İzmir'de misafir ediyor. Amacımız, kültürlerin tanınması ve dostlukların güçlenmesi. Bir yere turla gittiğinizde kalıcı bir anınız olmayabiliyor ama burada bir aile ortamı oluşuyor. Misafirlerimiz hem Türk geleneklerini tanıyor hem de deneyimleme fırsatı buluyor. Türkçe öğreniyor, Türk yemeklerini yapmaya çalışıyorlar. Bugün dünyada pek çok sorun yaşanırken, iki ülkenin insanının böyle bir buluşma gerçekleştirmesi çok değerli. Bu sayede kültürümüzden de pek çok şey öğrenmiş oluyorlar. Biz de bu etkinlikte ebru sanatını tanıtmak istedik. Ebru sanatçımız Nebahat Türk Yılmaz, daha önce de derneğimizde misafirlerimize tanıtımlar yapmıştı. Bu atölyeler misafirlerimiz için kalıcı bir anı oluyor. Çiçek desenleri, gözlük kabı ya da çerçeve gibi her zaman yanlarında taşıyabilecekleri eserler yapıyorlar. Biz de bunu çok anlamlı buluyoruz" diye konuştu.

'BİRLİKTE YAŞAMI PAYLAŞMAK BAMBAŞKA BİR DENEYİM'

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ve Seferihisar Dostluk Derneği Üyesi olan Sami Toprak (76), "Bu yıl evimde Japonya'nın Saitama bölgesinden gelen 74 yaşındaki Keyiko lile 64 yaşındaki Yuko'yu ağırlıyorum. Bir hafta boyunca birlikte vakit geçiriyoruz. Her yıl farklı ülkelerden misafirlerimiz oluyor, biz onları kabul ediyoruz. Hatta aynı yıl içinde biz de başka bir ülkeye gidiyoruz. Daha önce Kore, Kanada ve Avustralya'dan konuklarımız oldu. Onlar geldiğinde biz yaşamımızı değiştirmiyoruz. Misafirler bizim doğal hayatımıza uyum sağlıyor. Bu da onların tercih ettiği bir şey. Önlerine ne koyarsak büyük bir iştahla yiyorlar, çok memnun kalıyorlar. Gözleriyle gördüklerinde bizleri daha iyi tanıyorlar. Önümüzdeki yıl büyük olasılıkla Kanada'ya gideceğiz, bunun için anlaşmalar yapıldı. Ben dostlukların en güçlü şekilde bu tür paylaşımlarla kurulabileceğine inanıyorum. Uzaktan konuşmak bir yana, onlarla birlikte yaşamı paylaşmak bambaşka bir deneyim" dedi.

'BURADAN GİDERKEN AĞLIYACAĞIM'

Tokyo'dan gelen ve Sami Toprak'ın yanında misafir olan Keiko Harada (69) ise Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirtip, "Ancak İzmir'e ilk kez geldim ve gelirken çok heyecanlı, meraklıydım. Türkiye'nin yemeklerini çok beğendim, çok lezzetli buldum. İzmir'de bağlama enstrümanı ile tanıştım. Dinledim ve çok etkilendim. Ebru sanatını ilk defa görüyorum. Çok beğendim, ilginç geldi. Burada deneyimlemek dışında görünce satın da alacağım. Beni misafir eden kişi isi onu da çok sevdim. Hatta ayrılırken üzülüp, ağlayacağım. Çok misafirperver ve iyi insan" dedi.