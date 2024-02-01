İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

6 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabah saat 09.11'de gelen ihbar üzerine Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir bijuteri dükkanında çıkan yangına müdahale etti. Doğal taş ve hediyelik eşya ticareti yapan bir iş yerinin asma katında başlayan ve kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangına, 6 dakika içerisinde müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti.

Yenişehir Merkez İtfaiye Grubu'ndan 1 adet 22 metre merdivenli araç, AKS ambulans aracı, arazözler, endüstriyel araç, köpük transfer aracı ile 80 personelin müdahale ettiği yangın, yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemeye göre, yangının elektrik kaynaklı olabileceği tahmin edildiği bildirildi.

İZMİR,