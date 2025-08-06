İzmir'de Tarihi Kemeraltı'nda Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de Tarihi Kemeraltı'nda Uyuşturucu Operasyonu
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İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uyuşturucu madde yetiştiren 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramalarda, saksılara ekili çok sayıda kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.A. (36), Ş.A. (35) ve Ş.G. (31) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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