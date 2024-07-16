Üye Girişi
Haberler

İzmir Alsancak Limanı'na 2 kruvaziyerle yaklaşık 5 bin 248 turist geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alsancak Limanı, Seabourn ve Norwegian Viva isimli gemileri ağırlayarak yaklaşık 5 bin 248 turisti ağırladı. Turistlerin bir bölümü antik kentleri gezerken, diğerleri ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı tercih etti.

İzmir Alsancak Limanı'na 2 kruvaziyerle yaklaşık 5 bin 248 turist geldi.

Kruvaziyerlerin uğrak rotaları arasında yer alan Alsancak Limanı, Seabourn ve Norwegian Viva isimli gemileri ağırlıyor.

Seaburn'den 1294, Norwegian Viva'dan ise 3 bin 954 yolcunun giriş yaptığı kentte, turizm hareketliliği yaşandı.

Turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes ve Bergama antik kentleri ile Meryem Ana Evi'ne geçerken şehir içinde ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı tercih noktası oldu.

Gemilerin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Alsancak Limanı Kemeraltı turist İzmir Turizm Güncel Haberler

Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Osmangazi 16-17 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 16-17 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 16-17 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çubuk, Beypazarı, Ayaş 16-17 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI l İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024! CANLI maç izle! (BUGÜNKÜ MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 17 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 17 Temmuz burç yorumları nedir? Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü, ne olmuştu? Ramazan Pişkin'i öldüren şahıs ne ceza aldı? YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir? Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor? Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu?
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title