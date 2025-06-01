Kurban Bayramı Öncesi İzmir'de Bıçakçılarda Yoğunluk

Kurban Bayramı Öncesi İzmir'de Bıçakçılarda Yoğunluk
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Kurban Bayramı'na hazırlık çerçevesinde İzmir Kemeraltı çarşısında bıçak bileme ustalarına olan yoğun talep arttı. Ustalar, günde ortalama 200-250 bıçak işlemi yaparak bayram öncesi talepleri karşılamaya çalışıyor.

Kurban Bayramı öncesi İzmir'de bıçakçılarda yoğunluk arttı. Kemeraltı çarşısındaki ustalar, vatandaşların bıçaklarını bayrama yetiştirebilmek için aralıksız mesai yapıyor.

Kurban Bayramı'na az bir süre kalırken, bıçak bileme ustalarının da telaşı başladı. Bayram öncesi bıçaklarını bilenmek üzere getiren vatandaşlar yoğunluk oluştururken, ustalar da taleplere yetişebilmek için aralıksız çalışıyor.

Bıçak bileme ustası Süleyman Akdemir, son günlerde çok fazla bileme talebi aldıklarını ve buna göre siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bilinçli kişilere bıçak bileme yaptırın"

Kurban Bayramı yoğunluğundan dolayı günde yaklaşık 200-250 arası bıçak bileme işlemi yaptıklarını dile getiren Akdemir, " Kurban Bayramı yaklaştığında, her sokakta bir bilemeci görülüyor; taşını alan vatandaşlar bıçakları bilemek için geliyor. Ama bu bileme öyle hemen yapılabilecek, bir taş alıp sokakta olacak iş değil. Bu işlem sonucunda bıçakların suyu kaçıyor, açıları bozuluyor. Sizin çalışma formunuza çok etki ediyor. O yüzden bıçakları bilinçli kişilere biletmek gerek. Bıçağı bileme yaparken ısı işlemini bozmadan, ağız açısını haleli bir şekilde bilemeden aynı açıyla bilecek, kaliteli bıçağı bilen kişilere gidilmesi gerekiyor. Bıçağın 70-80 derecenin üzerinde olması gerekiyor. Buna dikkat eden çok az kişi var" ifadelerini kullandı.

Kurban bıçakları 500 TL'den başlıyor

Kurban bıçaklarının çok aşırı sert ve çok yumuşak olmaması gerektiğine dikkat çeken Akdemir, "Kurban bıçakları fiyatları 500 TL'den başlıyor. Bu, özel istek üzerine göre bin TL, bin 500 TL'ye olabiliyor. Piyasada 20 - 30 bin TL'ye kadar çıkan bıçaklar da bulunuyor. Bıçak fiyatları yaptığımız işçiliğe göre değişiyor. Piyasada 50 TL'ye, 100 TL'ye de bıçak satılıyor ama bunları kalitesiz oldukları için kurban kesimlerinde önermiyoruz. Çünkü hayvana kesim esnasında eziyet olabiliyor. Hem de kesim sonrası kullanımda kullanıcıda kesememe sorunu oluyor. Yani bıçaklar çok hızlı köreliyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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