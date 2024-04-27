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İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

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İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tekstil deposunda yangın çıktı.

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak'ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler:

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kemeraltı İtfaiye İzmir İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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