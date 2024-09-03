İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İZMİR'de Kemeraltı Çarşısı'nda gürültü nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada F.K. (53) hayatını kaybetti, A.K. (22) sağ dizinden, S.A. (25) sağ kolundan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın kalabalığa ateş açtığı ve kaçtığı anlar yer aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin K.A. (20), H.A. (23) ve İ.A. (24) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, 29 Ağustos'ta Urla ilçesinde saklandıkları adreste suç aleti tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve H.A. tutuklandı, İ.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.