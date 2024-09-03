Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İZMİR'de Kemeraltı Çarşısı'nda gürültü nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada F.K. (53) hayatını kaybetti, A.K. (22) sağ dizinden, S.A. (25) sağ kolundan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın kalabalığa ateş açtığı ve kaçtığı anlar yer aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin K.A. (20), H.A. (23) ve İ.A. (24) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, 29 Ağustos'ta Urla ilçesinde saklandıkları adreste suç aleti tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve H.A. tutuklandı, İ.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemeraltı Güvenlik 3-sayfa Güncel Kavga İzmir Olay Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mehmet Güleryüz kimdir, Mehmet Güleryüz neden öldü? BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 3-4 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Sancaktepe, Çekmeköy su kesintisi listesi! 3-4 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Foça, Seferihisar 3-4 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef Düello kim kazandı (KAZANDİBİ)? 3 Eylül Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! Yenimahalle, Çankaya, Elmadağ 3-4 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Canlı yayında cinayeti itiraf etti! Müge Anlı, Mehmet Yörük olayı nedir? Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Akrep, Yay burcu yorumu! 4 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Denizli'de Hafriyat Kamyonu ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü
title