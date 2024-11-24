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Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi

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İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda alkollü bir kişi, karşısından gelen genç bir kıza durduk yere çelme takıp hakarette bulundu. Şahıs esnaftan meydan dayağı yerken, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de bir kişi, alışveriş yapmak için çarşıda dolaşan genç kıza önce çelme taktı ardından küfürler ederek hakarette bulundu. Olayın ardından şüpheli, esnaftan meydan dayağı yerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇELME TAKIP KÜFÜRLER SAVURDU

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Konak ilçesinde bulundan Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen R.Z. (34), çarşıda yürürken karşısından gelen Hukuk Bölümü öğrencisi 17 yaşındaki H.M.T.'ye, yanından geçtiği esnada çelme taktı. Çelmenin ardından genç kız bir dükkana sığınırken, R.Z. ise genç kızı takip etmeye başladı. Daha sonra şüpheli R.Z., hakaret ve küfürler ederek genç kızın üzerine yürüdü.

ESNAF MEYDAN DAYAĞI ATTI

Olaya duyarsız kalmayan bir çevre esnafı ise R.Z.'nin yanına gidip önce uyarıda bulundu. Uyarıya karşılık şüpheli R.Z., esnafa tekme attı. Tekmenin ardından diğer esnafların da olaya müdahale etmesiyle şüpheli, meydan dayağı yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM

Olay anında şüpheliye ilk müdahalede bulunan dönerci esnafı Kazım Akmeşe (32), "Dün köşede oturuyordum. Gözüm yola dalmıştı. Yoldan geçen bir kişi, kadının ayağına vurdu. Ben de özür dilemesini bekledim. Diğer tarafa gitti. Sonra kadın bir dükkana girdi, dışarı çıktı ve babasını aradı. Ben de 'kızın babası geldiğinde kavga olmasın' diye düşünerek şüpheliyi çektim. Ama adam hiç oralı olmadı. Bana küfürler etmeye başladı. Üstümü çekti ve üstüm yırtıldı. Daha sonra herkes olaya müdahil oldu. Ben de üstüme düşeni yaptım. O genç kız, benim annem ya da sevdiğim bir insanın kardeşi olabilirdi. İnsanlık görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım. Sonra polis ekipleri adamı alıp götürdü" açıklamalarında bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Bir diğer çevre esnafı İbrahim Güneş (39) de şunları kaydetti: Adam, bir kadının ayağına çelme taktı. Kadın durumdan rahatsız oldu. Fakat şüpheli, olay yerinden ayrılmadı. Adam alkollüydü, sarhoştu. Kadının peşini bırakmadı. Patronum olaya müdahale etti. Onu görünce biz de dayanamadık, adamı dövdük. Daha sonra zabıtalar, esnaflar araya girdi" ifadelerini kullandı. Olayın ardından şüpheli R.Z., polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Babalar elinize kolunuza sağlık da, hafif kalmış be ağzından burnundan kan fışkırtmadan bırakmasaydınız.

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Haber YorumlarıSeyhun Aslan:

bu seref yoksunu sarhosu doven adami neden reklam yapiyorsunuz oldu olacak adamin acik adresinide verin tam olsun,

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