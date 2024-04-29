İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi İzmir Kemeraltı Çarşı'sında basın açıklaması yaptı

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs'a davet için İzmir Kemeraltı Çarşı'nda basın açıklaması yaptı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "İşsizleri, çalışanları, öğrencileri, adalet arayan hukukçuları, sokaklarda adalet için oturanları, barış talep edenleri İzmir 1 Mayıs'ına davet ediyoruz. Alanlara çıkıyoruz ve 1 Mayıs saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Basmane'de, Kıbrıs Şehitleri'nde dört koldan 1 Mayıs'a yürüyoruz. Gündoğdu Meydanı'na ekmek ve adalet için yürüyeceğiz" dedi.

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs'a davet için İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya, 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin bileşenleri DİSK, Türk-İş, KESK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve TMMOB katıldı. Açıklamada, "Her yer Taksim her yer direniş", "Yaşasın sınıf dayanışması", "İşte 1 Mayıs işte alanlardayız", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı. "Bu düzen böyle gitmez haydi 1 Mayıs'a" yazılı pankart açıldı. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı yaptı. Sarı, şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanında hakları için, demokrasi için mücadele eden işçilerin emekçilerin gençlerin ve kadınların sesleri ile sokaklara meydanlara alanlara, haydi 1 Mayıs'a demek için bugün burada toplandık. Bu güzel ülkemizin en iyi 1 Mayıs'ını yıllardır İzmir'de yapmaktayız. Tüm sendiklarımızın, siyasi partilerimizin, öğrencilerin yan yana geldiği, tek 1 Mayıs İzmir 1 Mayıs'ı. Bu düzen böyle bitmez diyoruz. İzmir Mayıs'ına bütün yoldaşları davet ediyoruz. Biz Türk-İş, KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri ile İzmir 1 Mayıs'ını Gündoğdu Meydanı'nda gelincik tarlasına çevireceğiz. Haklı taleplerimizi haykıracağız. Hepinizi 1 Mayıs alanlarına davet ediyoruz."

"CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILININ İLK 1 MAYIS'I ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇTE KUTLANACAK"

İşçiler ve emekçiler olarak 1 Mayıs'ta taleplerini dile getireceklerini ifade eden Sarı," Sermaye bizi bölmeye çalışsa da tüm sendikalarımızla yan yanayız. Yılın 365 günü ezilen sömürülen yok sayılan milyonlar olarak 1 Mayıs'ta alanlarında kendimizi ifade edecek, taleplerimizi umutlarımızı ve tepkilerimizi dile getireceğiz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs'ı ülkemiz için çok önemli bir dönemeçte kutlanacak. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların hesap sorma ve değiştirme iradesini güçlü bir biçimde ortaya koyduğu, siyasi iktidarın yoksullaştırdığı bir dönemde 1 Mayıs'a gidiyoruz. 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele dayanışma günü. 2024, 1 Mayıs'ında işçiler hakları, adalet, demokrasi, barış için mücadele eden işçiler, dünyanın dört bir yanında ve İzmir'de meydanları dolduracak. Hak ve özgürlüklerimizin alabildiğine kısıtlandığı, bu süreçte hükümetin yoksullaştırıcı ekonomik programını seçimden sonra uygulanacağını ilan ettiği, acımasız kemer sıkma politikalarına, tüm haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı itirazlarımızı şimdi 1 Mayıs alanlarına taşıyacağız. İşsizleri, çalışanları, öğrencileri, adalet arayan hukukçuları, sokaklarda adalet için oturanları, barış talep edenleri İzmir 1 Mayıs'ına davet ediyoruz. Alanlara çıkıyoruz ve 1 Mayıs saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Basmane'de, Kıbrıs Şehitleri'nde dört koldan 1 Mayıs'a yürüyoruz. Gündoğdu Meydanı'na ekmek ve adalet için yürüyeceğiz" dedi.