İzmir'de sağanak; asırlık ağaç devrildi / Haber eklendi
İzmir'de etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar, Kemeraltı Çarşısı'ndaki Hisarönü caminin önündeki asırlık çınar ağacının devrilmesine neden oldu. Neyse ki olayda yaralanan kimse yok.
İzmir'de sağanak yağmur ve rüzgar olumsuzluk yaratıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Hisarönü caminin önünde yer alan meydandaki asırlık çınar ağacı kökünden devrildi. Yüzlerce insanın uğrak yerlerinden birinde gerçekleşen olayda yaralanan olmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel