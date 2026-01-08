Haberler

İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de sağanak etkili oldu
Güncelleme:
İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaşanan yoğun yağış nedeniyle dükkanlar su baskınına uğradı. Esnaflar, altyapı sorunlarının çözülmesini talep ediyor. Meteoroloji, yağışların gün boyunca etkili olacağını bildirirken, deniz seferleri de iptal edildi.

TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTI

İzmir'de kentin tarihi çarşılarından Kemeraltı olmak üzere birçok noktada yağmur olumsuzluklara yol açtı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı. Esnaftan bazıları, ellerinde fırçalarla suların dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

YAĞIŞLI HAVA GÜN BOYU SÜRECEK

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; kentte metrekareye düşen yağış miktarı; Bergama kırsalı İncecikler Orman Sahası'nda 44,4, Urla'da 36,5, Güzelbahçe'de 35,9, Balçova'da 26,8 ve Narlıdere'de 23,5 kilogram olarak ölçüldü. Yetkililer, yağmurun özellikle İzmir'in kuzey, merkez ve batı kesimlerinde etkili olduğunu bildirdi. Sağanağın öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenirken, yağışlı havanın gün boyu süreceği belirtildi.

YOLCU GEMİSİ VE ARABALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş., deniz ulaşımında sefer iptallerine gidildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı vapur seferlerimiz saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

