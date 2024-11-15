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İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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İzmir'de öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresindeki caddeler su baskınına uğradı. Araçlar suda mahsur kalırken esnaf biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

İzmir'de sağanak etkili oldu: Kemeraltı'nı su bastı, caddedeki araçlar güçlükle ilerledi

İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR - İzmir'de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bazı cadde ve sokakları su bastı. Bir caddede biriken yağmur sebebiyle ise araçlar suda mahsur kaldı.

Kent genelinde öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak sebebiyle Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. Esnaf, biriken suları tahliye etmek için fırça ve süpürgelerle iş başına koyuldu. Kısa sürede taşan sular, hayatı olumsuz etkiledi.

Araçlar suda mahsur kaldı, çevredeki vatandaşlar yardıma yetişti

Öte yandan Yeşildere Caddesi'ni sağanak nedeniyle su bastı. Caddeyi basan su trafiği felç ederken, biriken suyun içerisine giren bir araç ve bir motosiklet yolda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına koştu.

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET PAMUK - 3.Sayfa
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