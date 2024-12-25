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Goril Kostümüyle İzmir Sokaklarında Şaşkınlık Yaran Esnaf

Goril Kostümüyle İzmir Sokaklarında Şaşkınlık Yaran Esnaf
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İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda devasa goril kostümü giyen kostümcü esnaf, görenleri şaşırttı. Sosyal medyada viral olan görüntülerle 'Kostümcü amca' olarak tanınan Serdar Özalp, çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdü.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda devasa goril kostümü giyerek dolaşan bir esnaf, görenleri şaşkına çevirdi. Cep telefonları ile kaydedilen goril kostümlü vatandaşın görüntüleri sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.

Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 32 yıldır kostümcülük yapan Serdar Özalp (50), ilgi çekici kostümleri temin ediyor ve ardından o kostümleri kendisi de deniyor. Son olarak getirdiği devasa 'goril' kostümünü denemek için iş arkadaşı Pınar Meliha Özfen (43) ile birlikte sokağa çıkan Özalp, görenleri hayrete düşürdü. Kostüm içinde yürürken, şaşkın bakışlarla yoldan geçen çocuklar kendisiyle fotoğraf çekilmek için çevresine toplandı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken, 'Kostümcü amca' olarak tanınan Özalp, o görüntülerle günün konusu oldu.

"Çocukların yüzünü güldürüyoruz"

Serdar Özalp, "Kostümün içinde havalar çok güzel. Fan var, gayet serin. Kapalı alan sıkıcı oluyor tabi. İşimizi severek yapıyoruz. Bu kostüm bir görsellik katıyor. Yeni şeyler de yapacağız. Çocukların yüzünü güldürüyoruz. Anne babaların da yüzünü güldürüyoruz. Sokakta gezmek çok güzel bir duygu. Herkes ilgi gösteriyor, bakıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

"Bir anda internette viral olmuşuz"

Çeşitli düğünlerde ve etkinliklerde kullanmak amacıyla, kostümün sağlam olup olmadığını denediklerini anlatan Pınar Meliha Özfen de şunları kaydetti:

"Bir anda internette viral olmuşuz. Farkında değiliz. Bize gece telefonlar yağdı. Bizi arayıp 'internette sizi gördük' dediler. Mutluyuz. Herkes çok ilgi çekici buldu. Korkanlar oldu, çocuklar fotoğraf çekilmek istedi. İnsanlar bir anda ne olduğunu anlamadılar. Bizim için de değişik bir anı oldu. Çin'den sipariş ettiğimiz robotlarımız var. Onun dışında farklı şişme kostümlerimiz de var. Onlarla da haftada bir sokağa çıkmayı düşünüyoruz. Bizim işimiz renkli." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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