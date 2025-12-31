İzmir'de polisten yılbaşı denetimi

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından kentin işlek yerlerinde dron destekli yılbaşı denetimi yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Konak Meydanı, Konak Vapur İskelesi, Kemeraltı Çarşısı, AVM, kafe gibi kentin uğrak ve işlek yerlerinde şüpheli kişilere yönelik kimlik sorgulaması yapıldı. Dron destekli asayiş denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yunus Timleri de denetimlere katıldı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)