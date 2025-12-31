Haberler

İzmir'de polisten yılbaşı denetimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı öncesi işlek yerlerde dron ile desteklenen denetimler yaptı. Konak Meydanı, Kemeraltı Çarşısı gibi bölgelerde şüpheli kişiler üzerinde kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi.

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından kentin işlek yerlerinde dron destekli yılbaşı denetimi yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Konak Meydanı, Konak Vapur İskelesi, Kemeraltı Çarşısı, AVM, kafe gibi kentin uğrak ve işlek yerlerinde şüpheli kişilere yönelik kimlik sorgulaması yapıldı. Dron destekli asayiş denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yunus Timleri de denetimlere katıldı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız