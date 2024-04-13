İzmir'de Emekliler ve Esnaf Hayat Pahalılığından Şikayetçi

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

İzmir'de Ramazan Bayramı'nda tatile ve memlekete gidemeyen emekliler hayat pahalılığından, Kemeraltı Çarşı esnafı da vatandaşın alım gücünün giderek daha da düşmesinden dert yandı. İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı ve 62 yıllık işletmeci İlyas Gönen, "Bu insanlar nasıl geçiniyor diye soran var mı? Çıksınlar çarşıyı, pazarı gezsinler. 10 bin lira paranın 1 lira ettiğini görün" dedi. Emekli yurttaş ise "Bayram fakire nasıl geçer? Emekliyiz hiç alım gücümüz yok. 10 bin lira maaşla ne alınır" diye konuştu.

İzmir'de Ramazan Bayramı'nı tatile ya da memlekete gidemeden geçiren yurttaşlar, geçim sıkıntısının günden güne giderek arttığını dile getirdi. Kemeraltı Çarşı'da alışveriş yapmaya çıkan yurttaşlar fiyatların yüksek olduğunu söylerken, çarşı esnafı ise yurttaşın alım gücünün düştüğünü ifade etti.

"ÇARŞIYI, PAZARI GEZSİNLER. 10 BİN LİRA PARANIN 1 LİRA ETTİĞİNİ GÖRSÜNLER"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı ve 62 yıllık İşletmeci İlyas Gönen, küçük ve orta ölçekli esnafın ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti. Bağ-Kur emeklisi olduğunu belirten Başkan Gönen aldığı 10 bin 700 lira maaş ile ek iş yapmadan geçimini sağlayamayacaklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bayram eskiye göre zehir gibi geçti. Bu ekonomik koşullarda bayram nasıl geçti diye sormak biraz abesle iştigal. Allah bir an önce bizi idare edenlere irade nasip etsin. Mucizeler olsun, insanlar çok kötü durumda. Bilhassa ben şu anda Türkiye'de yaşayan küçük ve orta ölçekli esnaf adına konuşuyorum. İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanıyım. 62 yıldır da bu gördüğünüz mekanda iş yapıyorum. Gerçekten insanlar artık kredi kartının da dibine dayandılar. Bilmiyorum nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? İnşallah bir an önce Türkiye'miz bu karanlık, bataklıktan çıkar. Aydınlık dünyaya kavuşuruz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Küçük ve orta ölçekli esnaf çok ama çok zor durumda. Bağ-Kur emeklisiyim. 10 bin 700 lira maaş alıyorum. Burada çalışmasak, geçimimiz olmasa biz nasıl tamamlayacağız? Bu insanlar nasıl geçiniyor diye soran var mı? Biraz çıksınlar çarşıyı, pazarı gezsinler. 10 bin lira paranın 1 lira ettiğini görün."

"AİLEM SİVAS'TA OTURUYOR, BİR BİLET BİN 500 LİRA OLMUŞ, NASIL GİDECEĞİZ?"

Emekli yurttaş ise bayramda tatile ya da memlekete gidemediklerine vurgu yaparak, "Emekli cebinde olmayan bir parayla nereye tatile gidecek? 3 bin lira verdi. Sadaka verdi. Vermeseydi daha iyiydi. Biz emekli olarak zam istemiyoruz ama hiçbir şeye de zam gelmesin. Bugün bir köfte ekmek 200 lira. Bir ekmek olmuş 10 lira. Ekonomi düzelsin. Hiçbir şeye de zam gelmesin. Ailem Sivas'ta oturuyor, ben burada oturuyorum. Bir bilet olmuş bin 500 lira. Nasıl gideceğiz? 10 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum ayın 26'sında, ayın 27'sinde aylık bitiyor" dedi.

"EMEKLİYİZ HİÇ ALIM GÜCÜMÜZ YOK"

10 bin lira emekli maaşı ile geçinemediğini belirten bir diğer emekli yurttaş da "Bayram fakire nasıl geçer? Emekliyiz hiç alım gücümüz yok. 10 bin lira maaşla ne alınır? Şuradan balık aldık. Misafirim geldi. Balığın kilosu 200 lira. 3 tane balık aldık. 240 lira tuttu. Hiç memnun değilim bu hükümetten. Torunlara benden hiç harçlık istemeyin diyorum. Hakikaten böyle. Gerçeği söylüyorum. Şimdi size harçlık veriyorum diye niye yalan söyleyeyim ki? Bizi bu duruma getirenler Allah'tan korksun, utansın" dedi.

"BİZ HER BAYRAM DÜKKANI AÇARIZ, BU BAYRAMDA İŞ YOK"

Bir diğer Kemeraltı Çarşı esnafı ise şehirlerarası bilet fiyatlarının yüksek olduğunu, bu nedenle çocukları ile bayramda görüşemediklerini söyleyerek, "Bayram bize göre değil, başkalarına göre bayram. Hiçbir yerden misafirim gelmiyor. Çünkü hayat pahalı olduğu için çocuklar memleketlerinden bu tarafa doğru gelemiyor. Bir bilet bin lira 2 bin lira. Nasıl gelsinler? Torunlar yerlerinde kaldı. Biz de işimize devam ediyoruz. Torunlara harçlık gönderemedik, mümkün mü göndermek?" diye konuştu. Kemeraltı'nda balıkçılık yapan bir diğer esnaf da önceki yıllarda bayramda doluluk olurken bu yıl müşterilerin az olduğunu ifade ederek, "Eski bayramlar yok, mümkün değil. Biz her bayram dükkanı açarız bu bayramda iş yok" dedi.