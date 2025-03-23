İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Yangın Çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir giyim dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.
İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan üç katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 10.30 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı Kestelli Caddesi No: 18'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir giyim dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemlerini alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın sebebiyle binanın 2'nci ve 3'üncü katlarında maddi hasar oluştu. Yangında can kaybının olmadığı öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa