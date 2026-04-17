Kemeraltı esnafı otopark sorunu nedeniyle kepenk kapattı

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda otopark sıkıntısına dikkat çekmek isteyen esnaf, dükkanlarını kapatarak protesto eylemi gerçekleştirdi. Esnaflar, yeterli otopark alanının olmaması nedeniyle yaşadıkları sorunları dile getirerek yerel yönetimden çözüm talep etti.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda otopark sorununun çözülememesine tepki gösteren esnaf, kepenk kapatma eylemi düzenledi.

Kemeraltı esnafı, bölgedeki otopark alanlarının yetersizliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek amacıyla sabah dükkanlarını kapattı. Çarşı genelinde dükkanlarını açmayan veya kepenklerini sembolik olarak indiren esnaf, eylem yaptı.

"Kemeraltı ölmeye mahkumdur"

Kepenk kapatan esnaf, meslek odaları temsilcileriyle birlikte sorun teşkil eden otopark alanının önünde toplandı. Ellerinde siyah kurdeleler ve "Otoparkımızı geri istiyoruz" yazılı pankartlarla yürüyen grup adına konuşan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, "Biz sadece ticaret yapmak istiyoruz. Ancak müşterimizin arabasını park edemediği, lojistik araçlarımızın giremediği bir Kemeraltı ölmeye mahkumdur. Bugün indirdiğimiz bu kepenkler, yetkililere son uyarımızdır" dedi.

Eylemlerin devam edeceği belirtildi

Eyleme Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu ve Terziler Odası Başkanı Mustafa Güven de katılım sağladı. Çarşıdaki sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoda, otopark sorunu çözülene kadar benzer eylemlerin sürdürülebileceği kaydedildi.

Görüşmelerden somut sonuç çıkmadı

Esnaf, otopark alanlarının farklı amaçlarla kullanılması ve yetersiz kalması sebebiyle ciddi müşteri kaybı yaşadıklarını ifade etti. Yerel yönetimle gerçekleştirilen görüşmelerden somut bir netice alınamaması üzerine kepenk kapatma kararı aldıklarını belirten esnaf, çözüm beklediklerini bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
