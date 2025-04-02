İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
İzmir'de gece başlayan sağanak yağış, gündüz de etkisini sürdürdü. Kemeraltı Çarşısı'nda yollar suyla dolarken, esnaflar biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınarak yağışın durmasını bekledi.
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece başlayan yağmur, gündüz de aralıklarla etkisini sürdürdü.
Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı yolları su bastı, iş yerlerinin önlerinde su birikintileri oluştu.
Esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağışın durmasını bekledi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel