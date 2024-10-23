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İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO Kalıcı Listeye Girmek için Çalışıyor

İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO Kalıcı Listeye Girmek için Çalışıyor
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İzmir Tarihi Liman Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alırken, kalıcı listeye girebilmek için düzenlenen panellerde tarih, ticaret, kültür ve turizm konuları ele alındı. Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Kemeraltı'nın önemi ve aciliyetine dikkat çekti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti'nde kalıcı liste için yapılan çalışmalar, tarih, ticaret, kültür ve turizm temalı panellerle tartışılıyor.

İzmir İktisat Kongre Binası'nda düzenlenen panellerin açılışına kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti alanının Kemeraltı bölgesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda tüm kurumların elinden geleni yapması gerektiğini aktardı.

Kemeraltı için bir tercih dönemi yaşandığını belirten Çorumluoğlu, "Çünkü Kemeraltı'nda şu süreçte bir şey yapmazsak geç kalmış oluruz. Şu anda Kemeraltı bıçak sırtında gidiyor. ya iyiye doğru gidecek ya da iyice zayıflayacak." dedi.

Valilik olarak çalışma yürütürken üniversiteleri işin içine katmama eksikliğini fark ettiklerini dile getiren Çorumluoğlu, "Benim hayalim kentteki bütün üniversitelere Kemeraltı içerisinde tarihi bir binada yer vermek. Çünkü içine girmeden tarihini, ekonomisini, turizmini yaşayamıyorsunuz." diye konuştu.

İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının önemine dikkat çeken Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde özellikle Kemeraltı ve UNESCO ile ilgili bazı çalışmaların olacağını da sevinerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz her yıl İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Başvurumuzu da yapıyoruz, henüz istediğimiz sonucu alamadık. Kemeraltı'nın o listede isminin geçmesi bir değerdir. Kentin ciddi manada tanıtılmasına olanak sağlayacaktır."

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz ise panellerin UNESCO çalışmalarına önemli katkılar sunacağını belirterek, "UNESCO yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir Tarihi Liman Kenti'nin tarihteki emsalleriyle kıyaslanması, gelişmesi ve korunması için panelistlerimizin değerlendirmelerinin Kemeraltı'nın yönetim kararlarına ve UNESCO çalışmalarına çok önemli katkılar sunacaktır." diye konuştu.

İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer de Bergama ve Efes'ten sonra İzmir Tarihi Liman Kenti'nin de listeye girmesi için tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Paneller yarın tamamlanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat

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