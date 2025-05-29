İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı Alışverişi Yoğun

İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı Alışverişi Yoğun
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Kurban Bayramı öncesi, İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği artarken, Türk kahvesi ve kuru yemiş satışlarında da gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor.

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşı yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de bayram öncesi alış veriş hareketliliği yaşanıyor. UNESCO tarafından 'Dünya Geçici Miras Listesine' dahil edilen tarihi Kemeraltı Çarşısı, sabah saatlerinden akşama kadar bayram alışverişi yapan vatandaşların uğrak yeri oluyor. Bakırcılardan bıçakçılara, kıyafetten ayakkabıya, hediyeliklerden bayramlık ikramlara kadar her çeşit esnafın bulunduğu çarşı, hemen her talebe cevap veriyor.

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Türk kahvesine de ilgi yoğun. Bayramın yaklaşmasıyla beraber kahve satışlarının arttığını belirten iş yeri müdürü Esat Kürtül, Türk kahvesinin yanında kuru yemişlerin talep gördüğünü söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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