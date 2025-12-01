Kasapoğlu: Engelli bireylerin sorunları sadece bir komisyon konusu değil (2)

'BÖLGE İŞTİŞARE TOPLANTILARI ÇALIŞMALARIMIZIN OMURGASINI OLUŞTURUYOR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, İzmir programı kapsamında Kemeraltı'nda engelli esnafları ziyaret etti. Ardından birincisi Trabzon'da, ikincisi Kahramanmaraş'ta yapılan istişare toplantılarının üçüncüsü olan Ege Bölge İstişare Toplantısı İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyeleri, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, oda ve STK temsilcileri, kent protokolü, engelleri bireyler ve aileleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, programa Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 8 ilden katılım gerçekleştirildiğini söyledi. İstişare toplantılarının komisyon için son derece kıymetli olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bölge istişare toplantılarını, komisyon çalışmalarımızın omurgasını oluşturan yerinden dinleme mekanizmasının en önemli aşamalarından biri olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki engelli bireylerimizin hayatını etkileyen isabetli kararlar sadece toplantı masalarında değil; sokakta, okulda, çarşıda, iş yerinde, evde karşılığı olan tecrübelerden doğar. Bu anlayışla komisyon olarak bugüne kadar 200'e yakın sivil toplum kuruluşu ile doğrudan temas kurduk. Raporlar topladık. Düşünce ve öneriler aldık. Gayri resmi ve resmi buluşmalar düzenledik. Aileleri, akademiyi, kamu kurumlarını, öğretmenleri, uzmanları dinledik" dedi. Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege Bölgesi bize ayrı bir fotoğraf sunuyor. Şehirlerin sosyoekonomik yapısı birbirine benziyor gibi görünse de engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar il bazında farklılık arz edebiliyor. Bölge toplantılarımızın temel amacı, geniş çerçeveden bakarak yerelin ayrıntısını tespit etmek. Bir ilde çok iyi işleyen bir uygulamanın, başka bir ilde hiç karşılanamamış bir ihtiyaç olduğunu gözlemleyebiliyoruz."

'BİREYİN HAYATININ ÖZNESİ OLABİLMESİ ENGELLİLİK POLİTİKALARIMIZIN TEMEL AMACI'

Toplantıda 4 ana başlık üzerinde duracaklarını belirten Kasapoğlu, "İlk başlığımız, erişilebilirlik. Ege Bölgesi, şehir merkezleriyle ilçeler arasında büyük mesafeler var. Kaldırımların niteliği, toplu taşıma, kamu binaları, sosyal yaşam alanları, belediye hizmetlerine erişim. Bunların her biri bir engelli birey için var olabilmek ile dışarıda kalmak arasındaki çizgiyi ifade ediyor. Biz o çizginin ortadan kalkması için sizlerle bir aradayız. Çünkü erişilebilirlik bir hak meselesi. İkinci başlığımız eğitim. Özel eğitimden kaynaştırma süreçlerine, RAM'ların kapasitesinden öğretmen eğitimlerine kadar geniş bir alanda sahadan gelen verileri değerlendirmek istiyoruz. Üçüncü başlığımız istihdam. Komisyonun kurulduğu günden bu yana en fazla veri aldığımız alanlardan biri. Doğru yerleştirme, makul düzenlemeler, kota uygulamalarının sahadaki karşılığı, geçiş süreçleri gibi konular çalışma alanımız içerisinde. Ege bölgesi, tarım, sanayi, turizm ve hizmet sektöründe yoğun bir istihdam barındırıyor. Bu sektörlerde engelli istihdamını konuşacağız. Ayrıca evden çalışma, dijital iş modelleri gibi yeni imkanların bölgeye nasıl uyarlanabileceğini de değerlendireceğiz. Dördüncü başlığımız sosyal destek ve bağımsız yaşam. Temel amacımız bağımsız yaşamı en güçlü şekilde var etmek. Bireylerimizin her türlü imkana bağımsız şekilde erişimini mümkün kılmak. Yaşam, pek çok parametreyi içinde barındıran, bütünleşik bir alan. Engelli bireyler için de bunun böyle olduğunu bilerek hareket etmek zorundayız. Ulaşım, barınma, sosyal hayat, psikososyal destek, sağlık bütün bu alanlar birbirine bağlıdır. Bu toplantıda özellikle bağımsız yaşam becerilerinin desteklenmesine yönelik önerilerinizi dinlemek istiyoruz. Çünkü bir bireyin kendi hayatının öznesi olabilmesi, bizim engellilik politikalarının en temel amacıdır" ifadelerinde bulundu.

'HEDEFİMİZ HER VATANDAŞIN FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİNDE YAŞAMINA DEVAM ETMESİ'

"Komisyon raporumuzun sadece bir dosya olmasına ve arşivde tozlanmasına asla izin vermeyeceğiz" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu rapor, sahadan doğacak. Odak grup görüşmelerinden, bölge istişare toplantılarından, STK'lardan, ailelerden ve uzmanlardan gelen tüm öneriler raporda bir araya getirilecek. Yöntemimiz net; dinlemek, konuşmak, anlamak, sınıflandırmak ve hep birlikte çözüme odaklanmak. Bölgesel toplantıların bize kazandırdığı en önemli şey, çeşitliliktir. Karadeniz'de coğrafi koşullar kaynaklı bir sorun ağı vardı. Kahramanmaraş'ta deprem sonrası engellilik ağırlıklıydı. Ege'de ise özellikle erişilebilirlik, istihdam ve eğitim süreçlerinin detaylarını görmeye çalışacağız. Bu çeşitlilik raporumuzu güçlendirecek. Çünkü Türkiye'nin her bölgesindeki tabloyu gerçek haliyle görmemizi sağlıyor."

Kasapoğlu, "Bu çalışma Türkiye'nin çalışması, 86 milyonun konusu ve partiler üstü. Engelli bireylerin hayatına dokunan hiçbir konu polemik malzemesi yapmayız ve buna da izin vermeyiz. Tüm komisyon üyeleri olarak bu bilinçteyiz. Buradaki hedefimiz; bu ülkenin her bir vatandaşının fırsat eşitliği içinde bir yaşamına devam etmesi. Engelli bireylere yönelik toplumumuzda var olan farkındalığı artırmaktır. Kapsayıcı bir Türkiye vizyonunu güçlendirmektir. Bugün burada konuşacağınız her cümle, hazırlayacağımız çalışmamızın bir parçası olacak" dedi.

'İZMİR'İN YÜZDE 5,88'İ ENGELLİ'

İzmir Valisi Süleyman Elban da "İlimiz 4 milyon 479 bin nüfusa sahip, bunun yüzde 5,88'i yani 260 bin vatandaşımız engelli. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızda da 30 bin 627 yavrumuz özel eğitimden yararlanıyor. Aile Sosyal Politikalar kurumumuz bünyesinde engellilerimizle, barınmayla ilgili 2 tesisimiz yüzde 100'e yakın dolulukla hizmet veriyor. Erişilebilirlik konusunda kamu kurum kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm eksiklikleri gidermek için sürekli denetimlerimiz ve çalışmalarımız devam ederken hem de bu denetimlerde aksayan, uymayan yerler var ise bunlarla ilgili de yasaları uyguluyoruz. Aynı zamanda o eksikliğin de giderilmesi konusunda takipçi oluyoruz ki erişim konusunda bir problem olmasın. Kanunlarla engelli vatandaşlarımızla ilgili çıkartılmış, kendisine tanınmış olan hakların tamamını sonuna kadar takip ediyoruz. Maddi ödemeleri, tedavileri, diğer hususları yakinen takip ediyoruz" dedi.

Herkesin engelli adayı olduğunu kaydeden Vali Elban, "Engellilik bir kader değil. Herkes doğuştan da engelli doğmayabilir. Dolayısıyla engeli olmadığını düşünen herkes de bir gün engelli olabilir. Ben de dahil herkes engelli adayı. Bunun için de engellilere yapılan yardım sadece şu an da mevcut engellilere yapılmış bir yatırım ya da çalışma değil, toplumun tamamına potansiyel olarak yapılmış bir çalışma olarak görüyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz" diye konuştu.

'2025'TE 30 BİN ENGELLİYE EĞİTİM VERDİK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise engelli hizmetlerine yönelik 7 ana amaçta 22 hedefte, 90 eylem belirlediklerini söyledi. Tugay, "İzmir'in farklı yerlerinde 10 engelli merkezimiz var. Bu merkezlerde özel eğitim psikososyal danışmanlık, spor ve sanat atölyelerimiz, ruhsal destek, doğal temelli programlar çalışılıyor. Okuma yazmadan sosyal medyaya kadar pek çok farklı yelpazede eğitimler veriliyor. 2025 yılı içerisinde 30 bin 829 kişiye bu merkezlerde eğitim, danışmanlık, atölyeler ve meslekler sağladık" dedi.

'AMACIMIZ İYİ UYGULAMALARI ÇOĞALTMAK'

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının önemli paydaşlar olduğunu söyleyerek, "Ege illerimiz, İzmir'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Dün Manisa'da örnek bir uygulama olan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Zeki Yaşam Merkezi'ni inceledik. Sanayinin, özel sektörün dayanışmasını, adeta elini taşını altına koyduğunda başarısını gördük. Amacımız iyi uygulamaları yerel yönetimiyle, sivil toplumuyla, özel sektörüyle çoğaltmak. Bu toplantılarda erişilebilirliği sağlama, iletişimi güçlendirme açısından çok özel imkanlar sunuyor. Komisyonumuz sahadaki, parlamentodaki çalışmalarıyla kamu, özel sektör, sivil toplum iş birliğiyle var olan sorunların çözümü noktasında, engelsiz vizyonuyla ülkemize bu anlamdaki çalışmalara çok büyük katkılar sağlayacak" dedi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,