Süleyman Ferit Eczacıbaşı Yenilikçi Öğrenme Merkezi faaliyetlerine başladı

İzmir'in tarihi Kemeraltı'nda yer alan Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın meslek hayatını geçirdiği yapı, restorasyon çalışmalarının ardından bilim temelli bir öğrenme merkezi olarak faaliyete başladı. Merkez, nitelikli eğitime erişimi kısıtlı çocuk ve gençlere bilimle buluşma fırsatı sunacak.

İZMİR'in Müslüman Türk eczacılarından Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın meslek hayatını geçirdiği tarihi yapı, restorasyon çalışmalarının ardından Süleyman Ferit Eczacıbaşı Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak faaliyete başladı.

Kentimiz İzmir Derneği çatısı altında hizmet verecek olan merkez, özellikle nitelikli eğitime erişimi kısıtlı çocuk ve gençleri bilimle buluşturmayı amaçlıyor.

İzmir'in köklü ticaret ve kültür merkezi Kemeraltı'nda yer alan yapı, Tarihi Kemeraltı Restorasyon Çalışmaları kapsamında yeniden kente kazandırıldı. Bünyesinde Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın Şifa Eczanesi replikasını da bulunduran merkez aracılığıyla, Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın toplum sağlığına hizmet anlayışının ve geçmişteki eczacılık pratiğine dair izlerin de ziyaretçilere aktarılması amaçlanıyor.

Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın yerli ilaç çalışmalarına ve kolonya üretimine ev sahipliği yapan yapıda, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi iş birliğiyle kolonya ve sabun üretim atölyeleri ve kimya deneyleri gerçekleştirilecek. Merkezin hedefi, çocuklara bilimin gündelik hayatla bağını gösteren, merak ve öğrenme motivasyonunu destekleyen bir ortam oluşturmak.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Emre Eczacıbaşı'nın da aralarında bulunduğu yöneticilerin gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Bülent Eczacıbaşı, "Dedemiz Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın meslek yaşamına ev sahipliği yapan bu yapının restore edilerek çocuklara ve gençlere yönelik bilim temelli bir öğrenme merkezine dönüşmesi ailemiz için ayrı bir anlam taşıyor. Süleyman Ferit eczacılık mesleğini toplum yararı odağıyla sürdürdü. Bugün de onun bu yaklaşımıyla uyumlu bir şekilde bu yapının çocuk ve gençleri bilimle buluşturan bir merkeze dönüşmesi çok değerli. Umuyorum ki bu merkez, İzmir'de çocuklar için bilimsel merakı destekleyen bir buluşma noktası olacak" dedi.

Kentimiz İzmir Derneği'nin çalışmaları ve Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle merkezin, çocuk ve gençlere ilham veren bir öğrenme ortamı oluşturması ve tarihi yapının kent belleğinde yeniden yerini alması hedefleniyor.

